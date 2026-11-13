Ποινική δίωξη για κακούργημα σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα που κατηγορείται ότι έδινε αναβολικά σε αθλητές της άρσης βαρών

Ποινική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του προπονητή Οδυσσέα Δήμα, ο οποίος κατηγορείται για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές της άρσης βαρών, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο ανήλικος γιος του.

Συγκεκριμένα, ο 58χρονος αδελφός του Πύρρου Δήμα κατηγορείται για:

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παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών , που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους ( κακούργημα)

, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους ( κακούργημα) παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων ( πλημμέλημα)

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι, ο προπονητής συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από πολύμηνη έρευνα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο 58χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε την ιδιότητα του προπονητή για να προμηθεύεται και να χορηγεί σε αθλητές απαγορευμένες ουσίες, με την παράνομη δράση του να χρονολογείται από τον Απρίλιο του 2024.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, εντός αγώνα, χορήγησης απαγορευμένης ουσίας στον ανήλικο αθλητή, υιό του. Συγκεκριμένα, στο αναλυθέν δείγμα ούρων του αθλητή, εντοπίστηκε η ουσία «οξανδρολόνη», η οποία κατατάσσεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του WADA. Ένεκα των ανωτέρω είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή αποκλεισμού δώδεκα 12 ετών και στον αθλητή αντίστοιχη 10 μηνών.

Σύμφωνα με το DEBATER, ο 58χρονος προπονούσε παράνομα στο σύλλογο του αδερφού του στη Γλυφάδα.