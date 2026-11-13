Οδυσσέας Δήμας: Το «τεφτέρι» με 3 αθλητές, ουσίες και ποσά – Η οξανδρολόνη στον ανήλικο γιο του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση ντόπινγκ με κατηγορούμενο τον Οδυσσέα Δήμα, πρώην προπονητή της άρσης βαρών και αδελφό του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει ιδιόχειρες σημειώσεις που κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες σε κατοικία και αθλητικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Live News, πρόκειται για τρεις χειρόγραφες σελίδες, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχούσε σε διαφορετικό αθλητή. Ανάμεσα στα τρία ονόματα φέρεται να βρίσκεται και μία γυναίκα αθλήτρια της άρσης βαρών.

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Όπως είχε γράψει το DEBATER στο πρώτο ρεπορτάζ για τη σύλληψη του 58χρονου προπονητή, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον ΕΟΚΑΝ και τον ΕΟΦ.

Οι τρεις χειρόγραφες σελίδες με ονόματα και ποσά

Οι επίμαχες σελίδες φέρονται να είχαν τη μορφή υπεύθυνων δηλώσεων, με τον Οδυσσέα Δήμα να σημειώνει, σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το όνομα κάθε αθλητή, την ουσία που του χορηγούσε και το χρηματικό ποσό που λάμβανε.

Στις σημειώσεις εμφανίζονται ποσά των:

* 700 ευρώ

* 800 ευρώ

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* 80 ευρώ

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ουσίες, μεταξύ των οποίων και μία με την ονομασία «κομάντο». Κάθε αθλητής φέρεται να υπέγραφε τη σχετική σελίδα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς τη σημασία και τη σύνδεσή του με την υπόθεση.

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Οι Αρχές αναμένεται να ερευνήσουν τα πρόσωπα που αναγράφονται στις σημειώσεις, τη σχέση τους με τον κατηγορούμενο και εάν οι αναφορές στα ποσά και στις ουσίες συνδέονται πράγματι με χορήγηση ή διακίνηση απαγορευμένων σκευασμάτων.

Οξανδρολόνη στον ανήλικο γιο του

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Η έρευνα συνδέεται με υπόθεση του 2024, όταν σε έλεγχο ντόπινγκ στον ανήλικο γιο του Οδυσσέα Δήμα, επίσης αθλητή της άρσης βαρών, ανιχνεύθηκε η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη.

Πρόκειται για αναβολικό ανδρογόνο στεροειδές, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

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Σύμφωνα με τον διοικητή του ΕΟΚΑΝ, Γρηγόρη Λέων, η έρευνα δεν σταμάτησε στο θετικό δείγμα του ανήλικου αθλητή, αλλά επεκτάθηκε στην αναζήτηση της πηγής και της διαδρομής της ουσίας. Ο ΕΟΚΑΝ απέδωσε τη χορήγησή της στον προπονητή και πατέρα του αθλητή.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση επιβλήθηκε στον Οδυσσέα Δήμα αποκλεισμός 12 ετών από την προπονητική δραστηριότητα, ενώ στον ανήλικο αθλητή επιβλήθηκε αποκλεισμός δέκα μηνών. Η ποινή του προπονητή επιβεβαιώθηκε και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών.

Ο Γρηγόρης Λέων ανέφερε, παράλληλα, ότι μόνο μέσα στο 2024 είχαν εντοπιστεί συνολικά οκτώ θετικά δείγματα αθλητών από τον χώρο της άρσης βαρών.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις έρευνες σε κατοικία και αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αττική, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

* 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών

* 17 δελτία αθλητών

* Ιδιόχειρες σημειώσεις

* Μία συσκευή κινητού τηλεφώνου

* 15.000 ευρώ

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Η υπόθεση προστίθεται σε μία σειρά ερευνών για την παράνομη διακίνηση τέτοιων ουσιών. Το DEBATER είχε αποκαλύψει τους προηγούμενους μήνες τόσο την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε αναβολικά στην Αττική, όσο και τη σύλληψη 35χρονου bodybuilder για παράνομο εμπόριο αναβολικών στη Θεσσαλονίκη.

Αντιμέτωπος με κακούργημα και πλημμέλημα

Σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα.

Η κακουργηματική κατηγορία αφορά την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους. Παράλληλα, του αποδίδεται το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο αναμενόταν να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Η απάντηση της υπεράσπισης για τις ουσίες και τα ποσά

Ο συνήγορος του Οδυσσέα Δήμα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ξεκαθάρισε ότι ο Πύρρος Δήμας δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Αναφορικά με τα 17 δελτία αθλητών που εντοπίστηκαν, υποστήριξε ότι πρόκειται για δελτία προηγούμενων ετών και παλαιών αθλητών, ορισμένοι από τους οποίους ενδέχεται να μην είναι πλέον ενεργοί.

Για τα φαρμακευτικά σκευάσματα, η θέση του κατηγορουμένου, όπως μεταφέρθηκε από τον δικηγόρο του, είναι ότι περίπου το 80% δεν αφορά αναβολικές ουσίες. Για το υπόλοιπο μέρος υποστηρίζεται ότι επρόκειτο για σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούσε ο ίδιος για προβλήματα υγείας που προέκυψαν από την περίοδο κατά την οποία ήταν ενεργός αθλητής.

Διαφορετική εκδοχή δίνει η υπεράσπιση και για τις τρεις χειρόγραφες σελίδες. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τα ποσά των 700, 800 και 80 ευρώ προέρχονταν από χορηγία και οι αθλητές υπέγραψαν προκειμένου να βεβαιώσουν ότι παρέλαβαν τα χρήματα.

Ο συνήγορος υποστήριξε, επίσης, ότι τα φάρμακα που αναγράφονται στις συγκεκριμένες σημειώσεις δεν είναι αναβολικά.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ανάκρισης, μαζί με τα κατασχεθέντα σκευάσματα, το κινητό τηλέφωνο, τις σημειώσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.