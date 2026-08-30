ΟΑΣΑ: Κυβερνοεπίθεση «έριξε» την τηλεματική – Η απάντηση στο πρόβλημα που ανέδειξε το DEBATER

Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, έπειτα από κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε πολυήμερη διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών για την κίνηση λεωφορείων και τρόλεϊ.

Το DEBATER είχε αναδείξει από τα πρώτα μέσα, ήδη από την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ότι η τηλεματική παρέμενε εκτός λειτουργίας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και ότι επρόκειτο για μια πρωτοφανή σε διάρκεια δυσλειτουργία.

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Στο αρχικό ρεπορτάζ επισημαινόταν ότι, από την έναρξη λειτουργίας της τηλεματικής, δεν είχε καταγραφεί αντίστοιχη περίπτωση τόσο παρατεταμένης διακοπής. Τότε, η ακριβής αιτία του προβλήματος δεν είχε ακόμη εντοπιστεί ή ανακοινωθεί.

Η επίσημη ενημέρωση του ΟΑΣΑ δίνει πλέον την απάντηση: η δυσλειτουργία προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής.

Πλήρης αποκατάσταση μέχρι την πρωινή βάρδια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, το σύστημα τηλεματικής έχει τεθεί ξανά σε λειτουργία, ενώ έως την έναρξη της πρωινής βάρδιας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου αναμένεται να έχει αποκατασταθεί το σύνολο των δυνατοτήτων του.

Η προσωρινή διακοπή επηρέασε την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού στις στάσεις και στη σχετική εφαρμογή, χωρίς όμως να διακοπεί η εκτέλεση των δρομολογίων.

Όπως διευκρινίζει ο Οργανισμός, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ κυκλοφορούσαν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές

Από την πρώτη στιγμή, ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

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Για την κυβερνοεπίθεση ενημερώθηκαν η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή για τον περιορισμό του προβλήματος και την αποκατάσταση της λειτουργίας.

Κατά τον ΟΑΣΑ, η επίθεση περιορίστηκε αποκλειστικά στα συστήματα τηλεματικής και δεν επηρέασε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ή των θυγατρικών του.

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Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

«Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού.

Η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας τη Δευτέρα 31/8/2026 θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά.

Από την πρώτη στιγμή, ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή.

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Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.

Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους».