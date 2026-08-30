Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας;
Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης – Νέο τζακ ποτ

Η αποψινή κληρωτίδα ανέδειξε τους πέντε αριθμούς και τον αριθμό Τζόκερ. Δεν βρέθηκε νικητής στις δύο πρώτες κατηγορίες.

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης – Νέο τζακ ποτ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/8) η υπ’ αριθμόν 3112 κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε περισσότερα από 5,5 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι πέντε τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι οι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2, 10, 21, 26, 32

Αριθμός Τζόκερ: 1

Στην πρώτη κατηγορία, όπου απαιτούνται πέντε σωστές προβλέψεις και ο αριθμός Τζόκερ, δεν βρέθηκε νικητής και σημειώθηκε νέο τζακ ποτ.

Τυχερό δελτίο δεν εντοπίστηκε ούτε στη δεύτερη κατηγορία των πέντε σωστών αριθμών.

Η διανομή των κερδών

Στην κατηγορία 4+1 καταγράφηκαν 15 επιτυχίες, καθεμία από τις οποίες κερδίζει από 2.500 ευρώ.

Στην κατηγορία των τεσσάρων σωστών αριθμών βρέθηκαν 269 επιτυχίες, με κέρδος 50 ευρώ για κάθε τυχερό δελτίο.

Συνολικά παίχτηκαν 2.068.730 στήλες στην αποψινή κλήρωση.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ