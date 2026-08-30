Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης – Νέο τζακ ποτ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/8) η υπ’ αριθμόν 3112 κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε περισσότερα από 5,5 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι πέντε τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι οι:

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2, 10, 21, 26, 32

Αριθμός Τζόκερ: 1

Στην πρώτη κατηγορία, όπου απαιτούνται πέντε σωστές προβλέψεις και ο αριθμός Τζόκερ, δεν βρέθηκε νικητής και σημειώθηκε νέο τζακ ποτ.

Τυχερό δελτίο δεν εντοπίστηκε ούτε στη δεύτερη κατηγορία των πέντε σωστών αριθμών.

Η διανομή των κερδών

Στην κατηγορία 4+1 καταγράφηκαν 15 επιτυχίες, καθεμία από τις οποίες κερδίζει από 2.500 ευρώ.

Στην κατηγορία των τεσσάρων σωστών αριθμών βρέθηκαν 269 επιτυχίες, με κέρδος 50 ευρώ για κάθε τυχερό δελτίο.

Συνολικά παίχτηκαν 2.068.730 στήλες στην αποψινή κλήρωση.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.