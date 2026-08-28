Εκτός λειτουργίας ακόμη η τηλεματική των λεωφορείων στην Αττική – Τι συμβαίνει

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα παραμένει εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεματικής των λεωφορείων στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα στην ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το τεχνικό πρόβλημα που έχει προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος δεν είχε ακόμη εντοπιστεί, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται ενημέρωση σχετικά με το πότε εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί η λειτουργία του.

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Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική δυσλειτουργία, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε όλο το διάστημα από την ενεργοποίηση του συστήματος τηλεματικής δεν έχει καταγραφεί αντίστοιχη περίπτωση να παραμείνει εκτός λειτουργίας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η τηλεματική αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για τους επιβάτες όσο και για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των λεωφορείων. Μέσω του συστήματος, οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης ενός λεωφορείου στη στάση όπου αναμένουν.

Παράλληλα, μέσω της σχετικής εφαρμογής, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης των λεωφορείων, ώστε οι επιβάτες να γνωρίζουν πού βρίσκεται το όχημα που αναμένουν.

Το ίδιο σύστημα χρησιμοποιείται και από τους σταθμάρχες, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθούν την κίνηση των λεωφορείων και τους χρόνους διέλευσης, συμβάλλοντας στον καλύτερο συντονισμό των δρομολογίων.

Το στοίχημα τώρα είναι πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία της τηλεματικής, με τους αρμόδιους να αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες μέσα στις επόμενες ώρες.