Φρίκη στην Κυψέλη: Βρέθηκε σορός βρέφους μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα Airbnb

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο εύρημα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, καθώς εντόπισαν τη σορό ενός βρέφους μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα που είχε ενοικιαστεί μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι οι ένοικοι δεν κατέβαλλαν τα μισθώματα και έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

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Ο έλεγχος στο διαμέρισμα

Άνδρες της Άμεσης Δράσης μετέβησαν στο διαμέρισμα και εντόπισαν στο εσωτερικό του έναν 43χρονο Έλληνα, τη Γερμανίδα σύντροφό του, τα δύο ανήλικα παιδιά τους και έναν υπήκοο Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της κόρης της οικογένειας.

Αρχικά, οι αστυνομικοί προσήγαγαν τους δύο άνδρες και την κόρη στο αστυνομικό τμήμα. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο διαμέρισμα για τα υπόλοιπα άτομα.

Ετοιμάζονταν να φύγουν με τις βαλίτσες

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σημείο, φέρονται να εντόπισαν τη Γερμανίδα και τον γιο της να ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από το διαμέρισμα, κρατώντας αποσκευές.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών εντοπίστηκε μέσα σε μία από τις βαλίτσες η σορός βρέφους, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν σε κατάσταση ψύξης.

Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος είχε γεννηθεί πριν από περίπου οκτώ μήνες.

Τι θα δείξει η ιατροδικαστική εξέταση

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση.

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Ο ιατροδικαστής θα κληθεί να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του βρέφους, καθώς και εάν γεννήθηκε νεκρό ή έχασε τη ζωή του μετά τη γέννησή του.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης και αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία θα καθορίσουν και την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.