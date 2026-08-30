Σέρρες: Βίντεο από τα επεισόδια στη Δομή Σιντικής – Φθορές και ένταση με την Αστυνομία

Βίντεο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών ήρθε στη δημοσιότητα.

Η ένταση εκδηλώθηκε περίπου στις 22:00 και ήταν περιορισμένης έκτασης και διάρκειας, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

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Στα πλάνα διακρίνεται συγκεντρωμένο πλήθος στο εσωτερικό της δομής, εν μέσω αναστάτωσης.

Έριξαν συρμάτινο διαχωριστικό

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, άτομα που βρίσκονταν στη δομή έριξαν συρμάτινο διαχωριστικό και προκάλεσαν φθορές σε ηλεκτρολογικούς πίνακες.

Η κατάσταση εκτονώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παρέμειναν στο σημείο για την αποτροπή νέας έντασης.

Δεν απουσιάζει κανένα άτομο

Μετά το περιστατικό πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση των διαμενόντων στη δομή, από την οποία προέκυψε ότι δεν απουσιάζει κανένα άτομο.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα επεισόδια και εξετάζουν το διαθέσιμο οπτικό υλικό, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όσοι προκάλεσαν τις φθορές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, συλλήψεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

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