Ντου της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού- Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα και κατεργασμένη κάνναβη

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας;

Ντου της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού- Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα και κατεργασμένη κάνναβη
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και Αστυνομικού Σκύλου, πραγματοποίησαν έρευνες σε 10 κελιά, 3 θαλάμους της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού καθώς και σε 31 έγκλειστους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο έγκλειστων, οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μικτού βάρους 2,75 γραμμαρίων,
  • 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κάρτα SIM, φορτιστής χρώματος λευκού και καλώδιο φόρτισης.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.

