Νοσοκομείο Ναυπλίου: 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε μετά από αιφνίδια ανακοπή

Τη ζωή της έχασε από ανακοπή καρδιάς μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, κατά τη διάρκεια μεγάλης έντασης που προκλήθηκε από συγγενείς και τραυματίες τροχαίου ατυχήματος.

Η άτυχη γυναίκα, παρά τις άμεσε και υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

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Το χρονικό

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε αμέσως μετά από τροχαίο ατύχημα, όταν ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε Ρομά έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε μάντρα.

Με ιδιωτικά μέσα οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, ωστόσο εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν σε ενεργή εφημερία.

Γενικευμένη αναταραχή και ένταση επικράτησε στους χώρους το νοσοκομείου κατά την άφιξη τους, η οποία αποδείχθηκε μοιραία για τη ζωή της 55χρονης νοσηλεύτριας.

Μετά το επεισόδιο, οι τραυματίες του τροχαίου διακομίστηκαν τελικά στο Νοσοκομείο Άργους προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η ανακοίνωση του Γιαννάκου για το περιστατικό στο Ναύπλιο

Σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο.

Οι ασθενείς και συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο.

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Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές.

Σήμερα λοιπόν απόγευμα στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 Ρομά εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε.

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Στα επείγοντα υπήρχαν δύο νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους.

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Αυτό δεν έφτανε για τους δεκάδες Ρομά οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση. Έβριζαν, φώναζαν

Από τη πίεση δεν άντεξε η 55 χρονη συνάδελφος. Έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε

Έχασε άδικα τη ζωή της.

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Πριν τρία χρόνια έχασε το παιδί της.

Στη μνήμη του παιδιού οι οικογένεια της εκλιπούσης συναδέλφου αποφάσισε τα χρήματα που συγκέντρωσε από το παιδί της να τα δωρίσει στο νοσοκομείο.

Τραγωδία.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια

Επιτέλους με τους ασθενείς και συνοδούς που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το προσωπικό των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας.

Γιαννάκος