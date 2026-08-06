Μητσοτάκης: “Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης στρατηγική προτεραιότητα για μία πιο ανταγωνιστική, εξωστρεφή και ανθεκτική ελληνική οικονομία”

Συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Ο πρωθυπουργός ανέδειξε τη μεταποίηση και τη βιομηχανία σε κεντρικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μία πιο ανταγωνιστική, εξωστρεφή και ανθεκτική ελληνική οικονομία. Τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τη νέα ευρωπαϊκή στροφή υπέρ της βιομηχανίας, επιταχύνοντας μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και τεχνολογική αναβάθμιση, με στόχο ένα νέο αναπτυξιακό άλμα τα επόμενα χρόνια.

Στην εισαγωγική εισήγησή του, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα, εν μέσω του θέρους, κανονικά θα έπρεπε να συζητάμε για τον τουρισμό αλλά επιλέξαμε, νομίζω και σημειολογικά, να συζητήσουμε για τη μεταποίηση και για τη βιομηχανία, διότι για εμάς η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί μία στρατηγική προτεραιότητα για μία πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική ελληνική οικονομία. Μαζί με την κατοχυρωμένη πια δημοσιονομική σταθερότητα και την αξιοπιστία της χώρας αποτελούν βασικούς παράγοντες για να διατηρηθεί η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, να διαχέεται παντού και να αφορά, τελικά, και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημείωσε ότι «η βιομηχανία βρίσκεται ξανά -ευτυχώς θα έλεγα- στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και σε ένα περιβάλλον αβέβαιων γεωπολιτικών ανατροπών, ενεργειακής αβεβαιότητας, έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, η παραγωγική βάση καθορίζει τελικά και την οικονομική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τελικά την ισχύ κάθε χώρας.

Η Ελλάδα και η κυβέρνησή μας έχει αντιμετωπίσει αυτήν τη σημαντική μετατόπιση που γίνεται σε ευρωπαϊκό πεδίο με τη σοβαρότητα που απαιτείται. Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις και αποφάσεις που αφορούν κρίσιμα ζητήματα: Την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, τις κρίσιμες αλυσίδες αξίας».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Είχαμε την ευκαιρία τον Οκτώβριο του 2024 να παρουσιάσουμε μαζί με τον υπουργό το σχέδιό μας γι’ αυτή τη μετάπτωση, η οποία γίνεται σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Νομίζω ότι έχει γίνει μία πολύ σημαντική δουλειά από το υπουργείο, από όλα τα συναρμόδια υπουργεία, από τους παραγωγικούς φορείς, τους οποίους θέλω, και πάλι, να ευχαριστήσω. Έχουν υλοποιηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις, απλοποιήσεις διαδικασιών.

Ο αναπτυξιακός νόμος στράφηκε με αξιοπιστία στην προτεραιότητα των βιομηχανικών επενδύσεων και με μεγάλη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικά σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, η Μεγαλόπολη, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του δικού μας ενδιαφέροντος λόγω της αλλαγής του ενεργειακού μίγματος της χώρας.

Στηρίξαμε και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση του σημαντικά αυξημένου ενεργειακού κόστους, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που έχουμε.

Και, πολύ σημαντικό, ολοκληρώνουμε άμεσα, το αμέσως επόμενο διάστημα -εξάλλου έχουμε χρονικούς, ασφυκτικά χρονικούς περιορισμούς από τους κανόνες του Ταμείου Ανάκαμψης- το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπου έχουμε λάβει υπόψη σχεδόν το σύνολο των παρατηρήσεων που έγιναν από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας -θα τα παρουσιάσει και στη συνέχεια αναλυτικά ο υπουργός- έχουν ήδη αρχίσει και φαίνονται: Περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις, ισχυρότερη εξαγωγική παρουσία, καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε δημιουργήσει, στα χρόνια της διακυβέρνησής μας, 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω, κατά κανόνα, από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας.

Οπότε, η παραγωγική Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής και η βιομηχανία είναι αυτή που συνδέει δραστηριότητες, οργανώνει αλυσίδες αξίας και διαχέει τη γνώση σε ολόκληρη την κοινωνία και σε ολόκληρη τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχουμε βιομηχανική παράδοση στη χώρα μας. Έχουμε βιομηχανική κουλτούρα. Έχουμε ανθρώπους με γνώση, με ευρηματικότητα, με συνέπεια, με προσαρμοστικότητα και εκεί στηρίζεται και η παραγωγικότητα: Στην ποιότητα της ελληνικής εργασίας αλλά και στην ικανότητα των επιχειρήσεών μας να ενσωματώσουν καινοτόμες τεχνολογίες, ειδικά τη μεγάλη επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, και να τα μετατρέψουν σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Εγώ χαίρομαι πραγματικά όταν βλέπω πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας να αναπτύσσονται, να κερδίζουν διαρκώς έδαφος ως προς τις εξαγωγές τους, κλάδοι όπως η φαρμακοβιομηχανία, η άμυνα, τα μέταλλα, τα τρόφιμα, οι προηγμένες τεχνολογίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα μιλήσουμε σήμερα και θα παρουσιάσουμε όχι απλά έναν απολογισμό των ενεργειών, αλλά αυτό που θέλω να συζητήσουμε είναι ένα νέο πλαίσιο θεσμικών μεταρρυθμίσεων κυρίως στα ζητήματα της απλούστευσης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών, το χρηματοδοτικό πλαίσιο της μεταποίησης για την επόμενη περίοδο. Αυτό είναι, εξάλλου, εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς εκτιμούμε ότι μέσα στους επόμενους 18 μήνες το αργότερο θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαπραγματεύσεις για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η δική σας συνεισφορά σε αυτή τη συζήτηση και στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων είναι κρίσιμη.

Θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια, 450 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, τα οποία προορίζονται να κατευθυνθούν σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα έχει συγκεκριμένες εθνικές κλείδες και εθνικές κατανομές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς ως χώρα και εσείς ως επιχειρήσεις να δουλέψουμε μαζί για να διεκδικήσουμε αξιόπιστα όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους μπορούμε να φέρουμε στη χώρα μας.

Σκεφτείτε ότι αν καταφέρουμε να φέρουμε 10, 15 δισεκατομμύρια -σε ένα Ταμείο 450 δισεκατομμυρίων δεν είναι ένας στόχος ανέφικτος- μιλάμε ουσιαστικά για μισό Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα, η προετοιμασία και η συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και της ίδιας της βιομηχανίας και της μεταποίησης νομίζω ότι ειδικά σε αυτή την προτεραιότητα καθίσταται απολύτως κρίσιμη.

Οπότε και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να κλείσω λέγοντας ότι για εμάς -εδώ βγάζω το πρωθυπουργικό “καπέλο” και φοράω ένα άλλο “καπέλο”, αυτό του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας-, ενόψει του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.

Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι ως χώρα όταν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι είναι πολύ υψηλότεροι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Μπορούμε καλύτερα, όμως. Και ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα: ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε, ακόμα πιο γρήγορη σύγκλιση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση, τονίζω, στην περιφερειακή ανάπτυξη, διότι αυτός ο πλούτος ο οποίος δημιουργείται πρέπει να μπορεί να διαχέεται σε ολόκληρη τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σημείωσε: «Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Κύριε αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. πρόεδρε του ΣΕΒ, εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, πολύ σημαντική η παρέμβαση του Πρωθυπουργού της χώρας.

Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε ότι υλοποιούμε με συνέπεια ένα σαφές σχέδιο ιεραρχημένων δράσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, γιατί πεποίθησή μας είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Είναι προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής όλων των Ελλήνων με διατηρήσιμο τρόπο.

Έχουμε υλοποιήσει σημαντικά μέτρα στήριξης της βιομηχανίας με ισχυρά χρηματοδοτικά υπουργείο Περιβάλλοντος, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Και με ένα αποτύπωμα που είναι σαφέστατο: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίες και καλύτεροι μισθοί για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.

Και σήμερα, προχωράμε στην επόμενη μέρα με επτά σαφείς προτεραιότητες, κ. πρόεδρε. Η πρώτη: Επιταχύνουμε 11 κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, ανάμεσά τους η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα, η στρατηγική μας για τους βιομηχανικούς λιμένες, η πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα, το νέο ψηφιακό δελτίο επιχειρηματικής δραστηριότητας -κρίσιμη μεταρρύθμιση που έχουμε αποφασίσει- καθώς και σειρά περαιτέρω απλοποιήσεων, κ. αντιπρόεδρε, στις διαδικασίες της βιομηχανικής ή γενικότερα οικονομικής δραστηριότητας.

Δεύτερον, υποστηρίζουμε εμπράκτως παραγωγικές επενδύσεις 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέες μονάδες, τεχνολογία, εξαγωγές και θέσεις εργασίας, μέσω του αναπτυξιακού νόμου και των στρατηγικών επενδύσεων.

Κινητοποιούμε 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης ως το 2030.

Τέταρτον, ανοίγουμε, φυσικά από κοινού με το υπουργείο Εργασίας και το υπουργείο Παιδείας, την εθνική ατζέντα για τα τεχνικά επαγγέλματα, συνδέοντας δεξιότητες με τις ανάγκες της παραγωγής.

Πέμπτον, συγκροτούμε την εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς.

Έκτον, διαμορφώνουμε σαφή και ισχυρή ελληνική θέση, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, στην ευρωπαϊκή ατζέντα ενόψει κρίσιμων αποφάσεων για τη βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ανταγωνιστικότητα αλλά και τους προϋπολογισμούς και τους ευρωπαϊκούς πόρους της επόμενης περιόδου.

Και τέλος, αλλά κατά τη γνώμη μας εξαιρετικά σημαντικό, εισηγούμαστε την αναβάθμιση της λειτουργίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, με σταθερό και μόνιμο τρόπο, με ομάδες εργασίας των υπουργείων από κοινού με τους παραγωγικούς φορείς, για όλα τα θέματα που χρειάζεται, ώστε να συμβάλλει καθοριστικά με ευθύνη και λογοδοσία στην υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων και μεταρρυθμίσεων».