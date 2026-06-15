Τραγωδία στην Πάρο: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πάρο όταν μια μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας 15/6 στην Περιφερειακή οδό Παροικίας της Πάρου, με τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος να παραμένουν άγνωστες.

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Ο ένας από τους δυο αναβάτες της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του, ενώ ο άλλος τραυματίστηκε σοβαρά.