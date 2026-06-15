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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Άγνωστα τα αίτια της σύγκρουσης

Τραγωδία στην Πάρο: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας
DEBATER NEWSROOM

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πάρο όταν μια μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας 15/6 στην Περιφερειακή οδό Παροικίας της Πάρου, με τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος να παραμένουν άγνωστες.

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Ο ένας από τους δυο αναβάτες της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του, ενώ ο άλλος τραυματίστηκε σοβαρά.

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