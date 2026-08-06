“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Συνελήφθη 37χρονος με 4 μαχαίρια και δύο ψαλίδια κλαδέματος

Χειροπέδες σε έναν 37χρονο αλλοδαπό πέρασαν οι αστυνομικοί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όταν κατά τον έλεγχο ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι είχε στη χειραποσκευή του μαχαίρια και ψαλίδια κλαδέματος, ενώ επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το εξωτερικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς των Τμημάτων Ασφαλείας και Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

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Κατά τη διάρκεια του ελέγχου των αποσκευών, οι αρχές εντόπισαν στη χειραποσκευή του τέσσερα μαχαίρια και δύο ψαλίδια κλαδέματος, τα οποία κατασχέθηκαν άμεσα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Αστυνόμευσης του αεροδρομίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.