Φωτιά στο Αριοχώρι Καλαμάτας – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 6 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρι του Δήμου Καλαμάτας.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη.

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Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:15 μέσα σε αγροτικές εκτάσεις, σε περιοχή της Μεσσηνίας που βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αριοχώρι Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ. August 6, 2026

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.