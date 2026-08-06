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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αριοχώρι Καλαμάτας – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες

Φωτιά στο Αριοχώρι Καλαμάτας – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 6 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρι του Δήμου Καλαμάτας.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη.

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Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:15 μέσα σε αγροτικές εκτάσεις, σε περιοχή της Μεσσηνίας που βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

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