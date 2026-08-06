Δείτε τις προσπάθειες χελώνας να γεννήσει σε παραλία της Ρόδου – Η προειδοποίηση των κατοίκων (βίντεο)

Μία θαλάσσια χελώνα έκανε το βράδυ της Τετάρτης τρεις προσπάθειες να γεννήσει στην παραλία των Κρητικών στη Ρόδο, χωρίς τελικά να καταφέρει να αποθέσει τα αβγά της.

Η παρουσία της χελώνας έγινε άμεσα γνωστή με πολίτες να καλούν άμεσα όσους βρίσκονταν στην περιοχή να κρατήσουν μεγάλη απόσταση, ώστε να μην ενοχλήσουν το προστατευόμενο ζώο.

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Λίγα λεπτά αργότερα έγινε γνωστό ότι ειδικοί από το Ενυδρείο Ρόδου έσπευσαν στο σημείο, φτάνοντας μέσα σε περίπου δέκα λεπτά από την ενημέρωση μέσω ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να παρακολουθήσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν ότι η χελώνα δεν θα δεχθεί όχληση.

Ωστόσο, παρά τις τρεις απόπειρες που έκανε, η χελώνα δεν κατάφερε να γεννήσει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πιθανότατα το έδαφος δεν ήταν κατάλληλο για την ωοτοκία, γεγονός που την οδήγησε να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Πηγή βίντεο: Fb ομάδα «Συμβαίνει τώρα στη Ρόδο» – Μιχάλης Πονίρης

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως η χελώνα θα επιστρέψει τις επόμενες ημέρες, αναζητώντας πιο κατάλληλο σημείο για να αποθέσει τα αβγά της.

Για τον λόγο αυτό απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Εάν εντοπίσουν θαλάσσια χελώνα στην ακτή, θα πρέπει να παραμείνουν σε μεγάλη απόσταση, να μην τη φωτίζουν με φακούς ή φλας και να μην επιχειρήσουν να την πλησιάσουν, ώστε να ολοκληρώσει με ασφάλεια τη φυσική διαδικασία της ωοτοκίας.