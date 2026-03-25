Άρης: «112 χρόνια πίστης και αφοσίωσης»

Η 25η Μαρτίου αποτελεί εθνική εορτή για όλη την Ελλάδα, όμως για τους οπαδούς του Άρη έχει διπλή σημασία. Ήταν πριν από 112 χρόνια, το απόγευμα του 1914, σε ένα καφενείο στην περιοχή του Βότση στη Θεσσαλονίκη, όταν άναψε η φλόγα του συλλόγου των «κίτρινων».

Μία ιστορική μέρα για τον Άρη, που ξεκίνησε με την κοινή ανάρτηση των ΑΣ, ΠΑΕ και ΚΑΕ, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για τα γενέθλια του σωματείου.

Ο Άρης, στα 112 χρόνια του, θυμίζει σε όλους την μπασκετική εποποιία με τους Νίκο Γκάλη και Παναγιώτη Γιαννάκη, που έφεραν το άθλημα σε κάθε ελληνικό σπίτι και καθιέρωσαν την ομάδα στην καρδιά των φιλάθλων.

«Ο ΑΡΗΣ και η Θεσσαλονίκη γιορτάζουν

112 χρόνια ιστορίας

112 χρόνια πίστης κι αφοσίωσης

112 χρόνια διδασκαλίας αρχών και αξιών

112 χρόνια ΑΡΗ…»

Ο Ρίτσαρντ Σιάο γιορτάζει για πρώτη φορά ως μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, τα γενέθλια του συλλόγου, και έστειλε διαδικτυακά το δικό του μήνυμα.

«Ευλογημένος που αποτελώ μέρος της ιστορίας του Άρη», αναφέρει ο Ασιάτης επιχειρηματίας που έχει αναλάβει την αποστολή να αναγεννήσει την ομάδα μπάσκετ του Άρη.