Νίκαια: Συνελήφθη 42χρονος για απάτες – Είχε όφελος πάνω από 376.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 42χρονου στη Νίκαια για απάτες προχώρησε η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας 6/4.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης -10- ετών, για το αδίκημα της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση το περιουσιακό όφελος και η ζημιά της οποίας υπερβαίνουν το ποσό των -120.000- ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο 42χρονος από το Νοέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2019, από κοινού με συνεργό του, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά πείθοντας τα θύματά τους, ότι θα τα επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα, με υποσχόμενα κέρδη.

Διέπραξαν συνολικά -27- περιπτώσεις απάτης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -376.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.