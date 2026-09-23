Νίκαια: Έληξε με παρέμβαση διαπραγματευτή το περιστατικό – Βγήκαν από το σπίτι ο 49χρονος και η γυναίκα

Έληξε με τη συνδρομή ειδικού διαπραγματευτή της ΕΛΑΣ το σοβαρό περιστατικό που βρισκόταν σε εξέλιξη σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους, στη Νίκαια, με πρωταγωνιστές έναν 49χρονο και μία γυναίκα.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις, ο άνδρας πείστηκε να σταματήσει το περιστατικό και η γυναίκα άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο τους βγήκαν από το σπίτι χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί αστυνομική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, θα μεταφερθούν με περιπολικό σε ψυχιατρική κλινική, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την εξέταση και τη νοσηλεία τους.

Η καταγγελία που σήμανε συναγερμό

Η αστυνομική κινητοποίηση άρχισε όταν πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον της γυναίκας ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο 49χρονος την είχε εγκλωβίσει μέσα στο διαμέρισμα και δεν της επέτρεπε να αποχωρήσει.

Στην αρχική καταγγελία υπήρχε επίσης αναφορά ότι ο άνδρας δήλωνε οπλισμένος, στοιχείο το οποίο προκάλεσε αυξημένη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ δρόμοι γύρω από την οδό Σοφοκλέους αποκλείστηκαν για λόγους ασφαλείας.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε εξαρχής ως ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, με τις Αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

Τους είδαν μαζί στο μπαλκόνι

Όταν οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, είδαν τον 49χρονο και τη γυναίκα να βρίσκονται στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, φέρεται να τράβηξε τη γυναίκα προς το εσωτερικό του σπιτιού και να άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος.

Από εκείνο το σημείο οι αστυνομικοί δεν είχαν πλέον οπτική επαφή με τη γυναίκα, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για την ασφάλειά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, κατά διαστήματα μπορούσαν να διακρίνουν τον 49χρονο μέσα από παράθυρο του διαμερίσματος, χωρίς να φαίνεται να κρατά όπλο ή άλλο επικίνδυνο αντικείμενο.

Η πληροφορία ότι ήταν οπλισμένος δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι τη λήξη του περιστατικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο ειδικός διαπραγματευτής

Στην οδό Σοφοκλέους κλήθηκε ειδικός διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο το περιστατικό να λήξει με ήπιο τρόπο και χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Παράλληλα, ενημερωνόταν ο αρμόδιος εισαγγελέας, ώστε να δοθεί εντολή για οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύγχαναν ή διαπιστωνόταν άμεσος κίνδυνος για τη γυναίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάλογη κινητοποίηση διαπραγματευτή είχε σημειωθεί και σε περιστατικό ομηρίας στη Λάρισα, όπου άνδρας απειλούσε την πρώην σύζυγό του.

Πώς έληξε το περιστατικό

Η επικοινωνία του διαπραγματευτή με τον 49χρονο απέδωσε, με τον άνδρα να πείθεται τελικά να λήξει το περιστατικό.

Στη συνέχεια, η γυναίκα άνοιξε την πόρτα και οι δύο εξήλθαν από το διαμέρισμα υπό την επίβλεψη των αστυνομικών.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός και χωρίς να απαιτηθεί η δυναμική είσοδος των αστυνομικών στο σπίτι.

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία αναμένεται να αρθούν μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών της ΕΛΑΣ στο σημείο.

Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 49χρονος φέρεται να έχει ιστορικό ψυχιατρικών νοσηλειών.

Το ζευγάρι είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, στο πλαίσιο διαδικασιών που συνδέονταν με εισαγωγές σε ψυχιατρικές δομές.

Μετά τη λήξη του περιστατικού αποφασίστηκε η μεταφορά και των δύο σε ψυχιατρική κλινική για αξιολόγηση και περαιτέρω διαχείριση από τους αρμόδιους γιατρούς.

Σε αντίστοιχη υπόθεση στο Ίλιον, είχε διαταχθεί από εισαγγελέα η ακούσια μεταφορά άνδρα για ψυχιατρική εξέταση, με τους γιατρούς να αποφασίζουν στη συνέχεια εάν απαιτείται νοσηλεία.