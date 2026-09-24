Ρόδος: Διαρρήκτης μπήκε με σάντουιτς σε κατάστημα ρούχων σπάζοντας την τζαμαρία (βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε στη Ρόδο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, όταν ένας διαρρήκτης, κρατώντας στα χέρια του ένα σάντουιτς, κατάφερε να σπάσει την τζαμαρία καταστήματος ρούχων σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία του νησιού, στην πλατεία Κύπρου.

Ο διαρρήκτης, χωρίς να πτοείται από το γεγονός ότι η τζαμαρία είχε σπάσει και κρεμόταν πάνω από το κεφάλι του, μπήκε στο κατάστημα κρατώντας ακόμη το σάντουιτς.

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Στη συνέχεια προσπάθησε να ανοίξει την ταμειακή μηχανή με το δεξί του χέρι, ενώ στο αριστερό κρατούσε το κρουασάν. Τελικά κατάφερε να πάρει περίπου 100 ευρώ, αφήνοντας πίσω του το φαγητό.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, ο δράστης φαίνεται πως γέμισε τις τσέπες του με κέρματα, ενώ άφησε τα χαρτονομίσματα. Στη συνέχεια πέρασε ξανά από τη σπασμένη τζαμαρία και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Ωστόσο, λίγο αργότερα επέστρεψε. Αφού φαίνεται πως πήγε να αγοράσει τσιγάρα, μπήκε ξανά στο κατάστημα και άρχισε να μετράει τα χρήματα, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί ότι δεν είχε πάρει κάποιος κάτι από όσα είχε αφήσει.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, φεύγοντας πήρε ένα μπλουζάκι που είχε προηγουμένως ρίξει και το τοποθέτησε ξανά στη θέση του, πριν αποχωρήσει από το κατάστημα.

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει»

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, μιλώντας στο DEBATER, εξέφρασε την ανησυχία του τόσο για τη διάρρηξη όσο και για το γεγονός ότι αυτή σημειώθηκε σε ένα ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της Ρόδου.

«Ότι ένας με ένα κρουασάν μπαίνει και λεηλατεί την περιουσία σου και ταυτόχρονα όλο αυτό γίνεται σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της Ρόδου, στην πλατεία Κύπρου. Αυτό δείχνει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη διάρρηξη οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον φερόμενο ως δράστη μέσα σε περίπου 5 με 6 ώρες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για αντίστοιχη περίπτωση.