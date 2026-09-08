Γαλλία: Ληστεία στο Μουσείο Ρενουάρ – Άρπαξαν έργα αξίας 9 εκατ. ευρώ κι έγιναν “καπνός”

Ληστεία στο μουσείο Ρενουάρ στη νότια Γαλλία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, με δύο αγνώστους να εισβάλουν στον χώρο και να αφαιρούν τέσσερα έργα τέχνης, συνολικής αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ (10 εκατ. δολαρίων), σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής.

Μάλιστα, οι διαρρήκτες αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν δύο έργα κατά τη διαφυγή τους, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Καν-συρ-Μερ στη γαλλική Κυανή Ακτή, στην οποία έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο διάσημος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος.

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Οι κλέφτες διέρρηξαν το μουσείο λίγο πριν από τις 6 π.μ., δήλωσε ο δήμαρχος Μπράιαν Μασόν. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία τους εντόπισε και τους καταδίωξε, όμως κατάφεραν να διαφύγουν.

Δύο πίνακες, από τους τέσσερις που είχαν αρχικά κλαπεί από το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, στη γαλλική Κυανή Ακτή, εγκαταλείφθηκαν από τους δύο κλέφτες και ανακτήθηκαν στον κήπο του μουσείου, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της κοινότητας αυτής.

«Οι σειρήνες του μουσείου και η αστυνομία έκαναν τους διαρρήκτες να βιαστούν και να κλέψουν μόνο τέσσερα έργα του μουσείου Ρενουάρ από τα δώδεκα» που αριθμεί το μουσείο, εξήγησε στους δημοσιογράφους ο Μπράιαν Μασόν, διευκρινίζοντας ότι από τους τέσσερις πίνακες, οι δύο «εγκαταλείφθηκαν» μέσα στους κήπους του κτιρίου, στο οποίο ο γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η κλοπή αυτή έγινε σχεδόν ένα χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού.

Το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, όχι μακριά από τη Νίκαια, δημιουργήθηκε το 1960 στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου Πιέρ-Ωγκύστ Ρενουάρ (1841-1919). Σήμερα, εκτός από την αρχική επίπλωση, στο μουσείο Ρενουάρ εκτίθενται αντικείμενα, έπιπλα που ανήκαν στον Ρενουάρ όπως το καβαλέτο του και η αναπηρική καρέκλα του, καθώς και πορτρέτα, τοπία, γυμνά ζωγραφισμένα από τον καλλιτέχνη.