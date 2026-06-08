Νέος σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη βόρεια Εύβοια – Κλειστά σχολεία, αρχίζουν οι αυτοψίες

Νέος σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», σημειώθηκε στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/6 στη βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, το επίκεντρο του σεισμού ήταν στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπι της Εύβοιας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17 χιλιόμετρα.

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Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί σεισμικές δονήσεις 3 έως 3,5 Ρίχτερ. Πιο αναλυτικά, στις 3:00 καταγράφηκε σεισμική δόνηση 3,4 Ρίχτερ, με επίκεντρο περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11.2 χιλιόμετρα.

Ακολούθησε στις 03:05 νέα δόνηση 3,5 Ρίχτερ 8 χλμ ΔΝΔ του Προκοπίου με εστιακό βάθος 15,5 χλμ.

Στις 03:29 και 03:34 σημειώθηκαν δύο ακόμη σεισμοί 2,8 και 3 Ρίχτερ, ο πρώτος 8χλμ ΝΔ του Προκοπίου και ο δεύτερος 5 Χλμ. ΔΒΔ του Προκοπίου Ευβοίας. Οι δονήσεις είχαν εστιακό βάθος 13,3χλμ και 1,7χλμ.

Στις 03:52 νέα δόνηση ταρακούνησε την Εύβοια μεγέθους 3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Όλες οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές τόσο στην Εύβοια όσο και στην Αττική και ήρθαν στον απόηχο των ισχυρών σεισμών της Κυριακής 7/5, με αποκορύφωμα τα 5,2 Ρίχτερ, που ανησύχησαν τους κατοίκους.

Αρχικά καταγράφηκε σεισμός 4,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Ακολούθησε λίγο αργότερα δεύτερη δόνηση 4,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

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Η ισχυρότερη δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά, φτάνοντας τα 5,2 Ρίχτερ, επίσης κοντά στο Προκόπι, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και γινόμενη αισθητή σε μεγάλο τμήμα της Εύβοιας αλλά και στην Αττική.

Μετά τους παραπάνω σεισμούς, καταγράφηκαν ακόμη τρεις μετασεισμοί περίπου 3 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.

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Ζημιές, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Λόγω των χθεσινών δονήσεων, προκλήθηκαν κατολισθήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας, ενώ σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και σε 15 στο Προκόπι καταγράφηκαν ζημιές.

Στην περιοχή μετέβησαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την κατάσταση στην περιοχή.

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Κλειστά σχολεία για προληπτικούς λόγους

Λόγω της συνεχιζόμενης σεισμικής δραστηριότητας, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστές σήμερα οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη προληπτικά προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στα σχολικά κτήρια.

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Εν τω μεταξύ, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλή.

Αρχίζουν οι αυτοψίες

Από σήμερα Δευτέρα 8/6 αρχίζουν οι αυτοψίες από τους μηχανικούς της ΔΑΕΦΚ, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτήρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα υποβάλουν στους δήμους τα δικαιολογητικά:

Ε1

Ε4

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το έγγραφο αυτοψίας των μηχανικών

Οι οικονομικές ενισχύσεις προβλέπουν:

έως 4.000 ευρώ για κτήρια με κίτρινο χαρακτηρισμό

έως 6.000 ευρώ για κόκκινο

έως 1.000 ευρώ/τ.μ. για ανακατασκευή, έως 150 τ.μ.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μίας εβδομάδας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι η περιοχή διαθέτει πολλά ενεργά ρήγματα, ωστόσο είναι καθησυχαστικοί και παρακολουθούν στενά το φαινόμενο.

Επίσης, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Την ίδια στιγμή, 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή.