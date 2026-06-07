Σεισμοί στην Εύβοια: Στη Δαφνούσα εντοπίζονται οι μεγάλες ζημιές – «Όλος ο κόσμος πετάχτηκε στους δρόμους»

Τον πανικό που εκτυλίχθηκε από τους τρεις σεισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 7/6 στην Εύβοια περιέγραψε κάτοικος της Δαφνούσας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο MEGA αναφέρθηκε στις σοβαρές ζημιές που υπέστησαν σπίτια στην περιοχή από τις σεισμικές δονήσεις.

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«Ήμουν στο διπλανό χωριό γιατί και εκεί έγινε πανικός. Ήρθα κατευθείαν στο χωριό να δω τι γίνεται, μήπως έχουν γίνει ζημιές. Ο μισός τοίχος έχει φύγει, τώρα δεν είναι να κάτσεις μέσα, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ήμουν στην καφετέρια και μόλις έγινε ο σεισμός, όλος ο κόσμος πετάχτηκε στους δρόμους. Φωνές, σειρήνες, όλα αυτά, πανικός».

Κλειστές αύριο οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Γυμνάσιο Προκοπίου

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης.

Ο κ. Τσαπουρνιώτης δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας, ενώ ρωγμές καταγράφονται σε σπίτια στο Προκόπι που είχαν υποστεί ζημιές και από τον σεισμό του 2025.

«Οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας, όπου εκεί έχουν καταρρεύσει τοίχοι από σπίτια και στο Προκόπι έχουμε ρωγμές σε σπίτια που είχαν υποστεί και πέρυσι ζημιές από τον σεισμό. Σε όλο τον Δήμο έχουμε ζημιές περιορισμένης κλίμακας με ρωγμές, όχι όμως καταρρεύσεις. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση», τόνισε ο δήμαρχος.

Σημειώνεται ότι στη Βόρεια Εύβοια έχει μεταβεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον γγ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα, έπειτα από τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, ενώ, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και η 1η και η 7η Ε.Μ.Α.Κ.

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Ειδικότερα, 20 πυροσβεστικά οχήματα και τα πληρώματά τους πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, καθώς και καταγραφή τυχόν ζημιών που έχουν προκληθεί από τις σεισμικές δονήσεις, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους αρμόδιους φορείς.