Νέος Κόσμος: Νεκρός 58χρονος άνδρας που έπεσε με το όχημα του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Είχε χτυπήματα στο κεφάλι

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 στο Νέο Κόσμο όταν ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με το όχημα του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER όλα συνέβησαν στην οδό Σουλιέ στο Νέο Κόσμο, με τον άνδρα να οδηγείται στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση ωστόσο δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Είχε προηγηθεί η πρόσκρουση του οχήματος του σε σταθμευμένο όχημα και αυτό που εξετάζουν οι Αρχές είναι να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά την πρόσκρουση.

Παράλληλα, είχε χτυπήματα στο κεφάλι και εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον γρονθοκόπησαν 2 άτομα από διερχόμενο δίκυκλο που ίσως εμπλέκεται στο ατύχημα.