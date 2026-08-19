Νεκρός 85χρονος στο Ηράκλειο: Έπεσε με αγροτικό μηχάνημα πάνω σε ελαιόδεντρο
Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον γιο του
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 85χρονος σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή Αμουργέλλες του δήμου Μινώα Πεδιάδος, στο Ηράκλειο.
Τον 85χρονο εντόπισε χθες το πρωί (18-8-2026) ο 56χρονος γιος του, μέσα σε έκταση με ελαιόδεντρα, που ανήκει στην οικογένειά τους. Ο 85χρονος βρισκόταν πεσμένος δίπλα σε αγροτικό μηχάνημα, στο οποίο πιθανότατα επέβαινε.
Ο άτυχος ηλικιωμένος φέρεται να προσέκρουσε σε ελαιόδεντρο και να τραυματίστηκε θανάσιμα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ. Μινώα Πεδιάδος.
πηγή στην Google
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