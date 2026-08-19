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Νεκρός 85χρονος στο Ηράκλειο: Έπεσε με αγροτικό μηχάνημα πάνω σε ελαιόδεντρο

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον γιο του

Νεκρός 85χρονος στο Ηράκλειο: Έπεσε με αγροτικό μηχάνημα πάνω σε ελαιόδεντρο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 85χρονος σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή Αμουργέλλες του δήμου Μινώα Πεδιάδος, στο Ηράκλειο.

Τον 85χρονο εντόπισε χθες το πρωί (18-8-2026) ο 56χρονος γιος του, μέσα σε έκταση με ελαιόδεντρα, που ανήκει στην οικογένειά τους. Ο 85χρονος βρισκόταν πεσμένος δίπλα σε αγροτικό μηχάνημα, στο οποίο πιθανότατα επέβαινε.

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Ο άτυχος ηλικιωμένος φέρεται να προσέκρουσε σε ελαιόδεντρο και να τραυματίστηκε θανάσιμα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ. Μινώα Πεδιάδος.

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