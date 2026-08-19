Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έπεσε πάνω σε καταζητούμενο – Τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να τον συλλάβει
Ο άνδρας είχε ξεφύγει από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού, στον Δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου.
Συγκεκριμένα, αστυνομικός του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου Κρήτης ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει έναν Ολλανδό υπήκοο, ο οποίος αναζητούνταν από τις Αρχές.
Ο αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για να κάνει το μπάνιο του, αντιλήφθηκε τον άνδρα και κατάλαβε ότι επρόκειτο για το άτομο που αναζητούνταν τις προηγούμενες ώρες.
Σύμφωνα με το ekriti.gr, ο Ολλανδός είχε απομακρυνθεί από νοσοκομείο, όπου βρισκόταν για νοσηλεία, και είχε κινητοποιήσει τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες είχαν ξεκινήσει την αναζήτησή του.
Ο αστυνομικός, χωρίς να βρίσκεται σε υπηρεσία, έσπευσε να τον ακινητοποιήσει και ταυτόχρονα ενημέρωσε τους συναδέλφους του, ζητώντας ενισχύσεις. Κατά την προσπάθεια του, ο Ολλανδός φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τραυματιστεί και σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός του αναμένεται να τον κρατήσει εκτός υπηρεσίας για το επόμενο διάστημα.
Στο σημείο έσπευσαν στην συνέχεια αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον Ολλανδό.
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