Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 68χρονου στη Φοινικούντα – Είχε δεχθεί πυροβολισμό και σκεφτόταν να πουλήσει το κάμπινγκ

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Στην εκπομπή Live News του MEGA μίλησε αποκλειστικά ένας στενός φίλος του επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη του στον χώρο του κάμπινγκ.

Ο φίλος αυτός, ένας από τους ανθρώπους που τον εμπιστευόταν περισσότερο, αποκάλυψε συνομιλία που είχε μαζί του, στην οποία ο 68χρονος αναφέρεται στην απόπειρα δολοφονίας που είχε δεχθεί στο παρελθόν.

–Φίλος 68χρονου: Το πιο δυνατό φως το έχουμε μέσα μας! Άναψέ το… Και φώτισε τη μέρα σου!

–68χρονος: Το ανάβω (…) μου, αλλά κάποιοι τρελοί, κακοπροαίρετοι γύρω μου που δυστυχώς είναι αρκετοί το σβήνουν… Καλή σας ημέρα με αγάπη.

–Φίλος 68χρονου: Υπομονή και επιμονή.

–68χρονος: Οκ, αλλά ενίοτε αυτοί σημαδεύουν μες το σκοτάδι. Είναι 2 εβδομάδες που με πυροβόλησαν στο κεφάλι, πήγα στο νοσοκομείο, τώρα είμαι στο κάμπινγκ, πρέπει να το αναφέρω. Κρατάω την ψυχραιμία μου και προσπαθώ μέσω της αστυνομίας να βρω τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν έχω πειράξει ούτε κουνούπι. Ζούμε σε έναν τρελό και άπληστο κόσμο. Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα.

Περίμενε μια ελκυστική πρόταση αγοράς για το κάμπινγκ.

Σε άλλη συνομιλία των δύο φίλων, ο 68χρονος εκφράζει την πρόθεσή του να προχωρήσει στην πώληση της περιουσίας του.

-(Μου είχε πει) ότι είχε στο μυαλό του να δώσει το κάμπινγκ και να κρατήσει μόνο την επιχείρηση που έχει, αλλά θα το έδινε μόνο εφόσον θα έπαιρνε κάποιο σεβαστό ποσό. Γιατί μιλάμε για μεγάλη αξία.

-Πόσο καιρό πριν σας είχε πει ότι θέλει να πουλήσει τον κάμπινγκ;

-Αυτό μου το είπε τώρα το καλοκαίρι. Το ξαναείπε, δηλαδή γιατί ανά διαστήματα το έλεγε και έλεγα «εντάξει τώρα σίγα μην πουλήσεις το κάμπινγκ». Και μου λέει «άμα έβρισκα κάποιον να το πάρει, θα το πούλαγα». Γιατί κουράστηκε. Και θα κράταγε μόνο την άλλη την επιχείρηση. Του είχαν γίνει προτάσεις βέβαια. Αλλά οι προτάσεις που του είχαν γίνει δεν τις θεωρούσε αξιόλογες. Λιγότερο από 14 εκατομμύρια δεν σκεφτόταν να το δώσει το κάμπινγκ.

-Και φαντάζομαι οι προτάσεις ήταν 5, 4, 6 (εκατομμύρια);

-Οκτώ εκατομμύρια νομίζω ήταν η μεγαλύτερη που του είχε γίνει. Δεν μου είπε από ποιον είχε γίνει.

-Είχε χρέη;

-Όχι απλά το μαγαζί του λόγω του covid είχε κάποιες δυσκολίες, γιατί με το που άνοιξε το μαγαζί ήταν τότε με τον covid. Και χρειάστηκε να το κλείσει το μαγαζί του. Κι έπρεπε για να ορθοποδήσει να κυνηγάει τις δουλειές. Κι εκεί είχε κάποιες δυσκολίες αυτό.