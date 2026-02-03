Νέα Πέραμος: Στο Ανθρωποκτονιών για κατάθεση η αρραβωνιαστικιά του 27χρονου – Οι απαγωγείς επικοινώνησαν με το περιβάλλον του νεαρού

Αναμένεται το απόγευμα της Τρίτης (03/02) να καταθέσει στο Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ η αρραβωνιαστικιά του 27χρονου επιχειρηματία που έπεσε θύμα απαγωγής και βρέθηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο.

Πρόσωπο κλειδί για την υπόθεση θεωρούν οι αστυνομικές Αρχές την αρραβωνιαστικιά του 27χρονου, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι οι απαγωγείς επικοινώνησαν με κάποιο άτομο από το στενό κύκλο του θύματος.

Όλη την οικογένεια του 27χρονου έχουν καλέσει οι άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών για να καταθέσουν, ώστε να αντλήσουν κάθε πληροφορία που μπορεί να τους βοηθήσει να λύσουν την υπόθεση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κλήθηκε να καταθέσει και η αλβανικής καταγωγής σύντροφος του 27χρονου, διότι ήταν το άτομο που κατήγγειλε την απαγωγή αλλά είδε και το βίντεο με την αρπαγή του συντρόφου της.

Σημειώνεται ότι η κοπέλα δεν εξετάζεται ως εμπλεκόμενη, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για να εξιχνιαστεί η υπόθεση.

Νέα Πέραμος: Τα σενάρια που μελετούν οι αρχές

Μεταξύ των σεναρίων που διερευνώνται βρίσκεται και αυτό της λεγόμενης «απαγωγής-τίγρης», δηλαδή μιας σύντομης σε διάρκεια απαγωγής που αποσκοπεί στην άμεση απόσπαση χρημάτων. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 ο τότε 25χρονος επιχειρηματίας είχε σωθεί από βέβαιο θάνατο, όταν σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Ελευσίνας τραυματίστηκε, ενώ ο οδηγός του οχήματος και στενός του φίλος έχασε τη ζωή του.