Δολοφονία 27χρονου επιχειρηματία: “Το θύμα γνώριζε τους δράστες, είχαν κανονίσει από την αρχή να τον σκοτώσουν”

Την εκτίμηση ότι η φρικτή δολοφονία του 27χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, δεν παραπέμπει σε συμβόλαιο θανάτου αλλά σε προσωπικές και πιθανότατα οικονομικές διαφορές, εξέφρασε ο Γιώργος Καλλιακμάνης,

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, εξέφρασε την άποψη ότι «το θύμα γνώριζε τους δράστες και οι δράστες γνώριζαν το θύμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τρόπος με τον οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα -σφαίρα στο κεφάλι και στην πλάτη- έγινε με σκοπό να κρύψουν τα ίχνη τους.

Επίσης, δήλωσε πως οι εκτελεστές που τον είχαν απαγάγει «από την αρχή είχαν κανονίσει να τον σκοτώσουν».

«Τον κατέβασαν στο σημείο όπου το ρέμα είναι πιο κοντά στον δρόμο, για να μην χάσουν χρόνο και χωρίς να τους δει κανείς. Τον πήγαν εκεί για να τον σκοτώσουν», ανέφερε.

Όσον αφορά τα ιατροδικαστικά ευρήματα στο πρόσωπο του θύματος δήλωσε ότι οι απαγωγείς τον πίεζαν για κάτι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες είχαν μαζί τους και εύφλεκτο υλικό για να κάψουν τη σορό προσθέτοντας ότι το είχαν προσχεδιάσει. Αναφορικά για το ποιο ήταν το κτήριο όπου το θύμα τελούσε υπό κράτηση για έξι μέρες προτού δολοφονηθεί σχολίασε ότι στην ευρύτερη περιοχή όπου βρέθηκε η σορός του υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα κτήρια.

«Στο σημείο που βρέθηκε δεν πιάνει ούτε κινητό τηλέφωνο. Οι δράστες δεν πήραν τηλέφωνα μαζί τους» σημείωσε εκτιμώντας ότι η δολοφονία έγινε βράδυ προκειμένου να καλυφθούν τα ίχνη τους. «Για 25 λεπτά από την Ελευσίνα μέχρι το σημείο όπου έγινε η δολοφονία δεν υπάρχουν κάμερες. Είναι μέσα στο δάσος», συμπλήρωσε ο κ. Καλλιακμάνης.

Σχετικά με τους δύο κάλυκες που βρέθηκαν, ο Γιώργος Καλλιακμάνης εκτίμησε ότι παρασύρθηκαν από τη βροχή και δεν μπόρεσαν να τους περισυνελλέξουν οι δράστες του στυγερού εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πιθανότερα σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές σχετικά με το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος είναι είτε να επρόκειτο για εκτέλεση λόγω οικονομικών διαφορών, είτε μια αποτυχημένη “αρπαγή τίγρης” (ολιγόωρη απαγωγή) για λύτρα, είτε βασανισμός για να σταλεί κάποιο μήνυμα, είτε προσπάθεια να αποσπαστούν πληροφορίες.

Ο τρόπος δολοφονίας θυμίζει μαφιόζικη εκτέλεση, ενώ τα ιατροδικαστικά ευρήματα στη σορό και τα έως τώρα στοιχεία αποκαλύπτουν πως οι δράστες είχαν μένος για το θύμα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο 27χρονος δέχτηκε συνολικά δέκα πυροβολισμούς από μικρή απόσταση, 1 – 1,5 μέτρο, με τον εκτελεστή να τον πυροβολεί πισώπλατα. Μία από τις βολίδες τον βρήκε στο κεφάλι και εννέα στην αριστερή πλευρά της πλάτης, με δύο από τις σφαίρες να έχουν πλήξει την καρδιά του.

Η αστυνομία ερευνά επίσης αν υπάρχει σύνδεση με την ανεξιχνίαστη δολοφονία γνωστού επιχειρηματία στην περιοχή της Μάνδρας πριν από δύο χρόνια, με τον οποίο ο 27χρονος φέρεται να είχε συνεργαστεί.

Η διαδρομή των 21 χιλιομέτρων που ακολούθησαν οι δράστες

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος επιχειρηματίας απήχθη κάτω από το σπίτι του στην Ελευσίνα και βρέθηκε δολοφονημένος σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με το Star, οι δράστες φέρεται να ακολούθησαν μια διαδρομή περίπου 21 χιλιομέτρων, όπως φαίνεται και στον χάρτη που παρουσίασε το ίδιο Μέσο. Μάλιστα, στα τελευταία λεπτά της διαδρομής ο δρόμος φαίνεται κακοτράχαλος.