Νέα Πέραμος: Ψάχνουν τα κίνητρα πίσω από την άγρια εκτέλεση του 27χρονου – “Κλειδί” το βίντεο με την αρπαγή

Σε πλήξη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την άγρια δολοφονία του 27χρονου, που είχε απαχθεί από την Ελευσίνα και βρέθηκε χθες Κυριακή νεκρός από περιπατητή μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σε βίντεο που μετέδωσε το Mega έχει καταγραφεί η στιγμή που δύο άνδρες, εκ των οποίων ο ένας οπλοφορεί, βάζουν το θύμα μέσα στο αυτοκίνητό τους. Όπως διαπιστώθηκε, οι πινακίδες του αυτοκινήτου ήταν κλεμμένες από τη Θεσσαλονίκη.

Η αρπαγή έγινε έξω από το σπίτι της συντρόφου του 27χρονου. Όταν, όμως, εκείνος της χτύπησε το κουδούνι αλλά δεν ανέβηκε πάνω στο σπίτι, η κοπέλα κατέβηκε και αφού διαπίστωσε πως δεν ήταν εκεί πήγε στις Αρχές καθώς ανησύχησε.

Χθες, λίγο μετά τις 15:00, ένας περιπατητής εντόπισε τη σορό του μέσα σε ένα ρέμα στη Νέα Πέραμο και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές.

Την υπόθεση θρίλερ έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Η εξέταση από τον ιατροδικαστή στη σορό του 27χρονου, έδειξε πως το θύμα δέχτηκε πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών. Μάλιστα, οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Το πιθανότερο σενάριο της αρπαγής και της εκτέλεσης για τους αστυνομικούς είναι οι διαφορές οικονομικής φύσεως, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στο το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως πριν από δύο χρόνια στη Μάνδρα άγνωστοι είχαν εκτελέσει με παρόμοιο τρόπο έναν επιχειρηματίας, που διέθετε μεταξύ άλλων και μια επιχείρηση προσωπικού, στον οποίο επίσης είχαν βάλει φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και στη σορό αλλά και στο αυτοκίνητό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό, ώστε να εντοπιστούν οι δράστες και να αποκαλυφθούν τα πραγματικά κίνητρα πίσω από το στυγερό έγκλημα.