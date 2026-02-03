Νέα Πέραμος: Γιατί οι δράστες βασάνισαν τον 27χρονο πριν τον εκτελέσουν – Τα στοιχεία που δείχνουν μίσος

Σε παζλ για δυνατούς λύτες εκτυλίσσεται η υπόθεση της φρικτής δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, η σορός του οποίου εντοπίστηκε την Κυριακή 1/2 σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Ο τρόπος δολοφονίας θυμίζει μαφιόζικη εκτέλεση, ενώ τα ιατροδικαστικά ευρήματα στη σορό και τα έως τώρα στοιχεία αποκαλύπτουν πως οι δράστες είχαν μένος για το θύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε, πριν τον δολοφονήσουν, τον είχαν χτυπήσει άγρια, ενώ μετά επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, για να αποκρύψουν σημαντικά στοιχεία.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί αναζητούν το κρησφύγετο, όπου έκρυβαν για έξι ολόκληρες ημέρες τον 27χρονο επιχειρηματία, και μόλις βρεθεί να εισφέρει κρίσιμα στοιχεία για τους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι Αρχές εκτιμούν πως στην υπόθεση εμπλέκεται και μία γυναίκα που είχε το ρόλο της μαγείρισσας, καθώς το τελευταίο γεύμα που του έδωσαν μία ώρα πριν τον εκτελέσουν ήταν σπιτικό φαγητό, δεδομένο που προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο 27χρονος δέχτηκε συνολικά δέκα πυροβολισμούς από μικρή απόσταση, 1 – 1,5 μέτρο, με τον εκτελεστή να τον πυροβολεί πισώπλατα. Μία από τις βολίδες τον βρήκε στο κεφάλι και εννέα στην αριστερή πλευρά της πλάτης, με δύο από τις σφαίρες να έχουν πλήξει την καρδιά του.

Οι αστυνομικοί που διεξάγουν την έρευνα εκτιμούν ότι οι δράστες τον βασάνιζαν επειδή επιδίωκαν να αποσπάσουν κάποια πληροφορία ή χρήματα από την πιστωτική του κάρτα.

Βέβαια, δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο ολιγοήμερη αρπαγής, με σκοπό να ζητήσουν λύτρα από τους συγγενείς του, η οποία δεν εξελίχθηκε όπως είχαν σχεδιάσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα έμπειρα στελέχη της ΕΛΑΣ εξετάζουν αν υπήρχαν προσωπικές διαφορές ή αν οι δράστες προσπαθούσαν να αποσπάσουν κάποια πληροφορία που γνώριζε το θύμα και δεν την αποκάλυπτε.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει αρκετά βίντεο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτό να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες, τόσο πριν όσο και μετά τη δολοφονία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές, γι’ αυτό και πλέον η έρευνα στρέφεται στις καταθέσεις συγγενών και φίλων,.

Η αστυνομία ερευνά επίσης αν υπάρχει σύνδεση με την ανεξιχνίαστη δολοφονία γνωστού επιχειρηματία στην περιοχή της Μάνδρας πριν από δύο χρόνια, με τον οποίο ο 27χρονος φέρεται να είχε συνεργαστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είχε πειράξει κανέναν» λένε οι γονείς του

Από την πλευρά τους, οι γονείς του 27χρονου, υποστηρίζουν πως ο γιος τους δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, δηλώνοντας πως αυτό που επιθυμούν είναι να βρεθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη φυλακή.

«Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν», δήλωσε η μητέρα του 27χρονου με λυγμούς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Star. «Ψάχνω από την αστυνομία να μάθουμε τι έχει γίνει. Δεν έχει δείξει ότι φοβόταν τίποτα. Το βλέπετε και στο βίντεο, περπατάει με το κινητό του. Είναι αμέριμνος, δεν φοβάται τίποτα», συμπλήρωσε η μητέρα του 27χρονου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας του, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως: «Επιθυμώ να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να κλειστεί μέσα στη φυλακή. Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν. Τώρα για ποιον λόγο τον σκότωσαν, αυτοί ξέρουν».