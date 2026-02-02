Νέα Πέραμος: Εκτέλεση συμβολαίου θανάτου ή απαγωγή που στράβωσε – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για την δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία

Απαγωγή με σκοπό τα λύτρα που «στράβωσε» ή συμβόλαιο θανάτου για εκκρεμότητες που είχε ο 27χρονος Μανώλης με εγκληματική ομάδα και άγνωστο ακόμη κίνητρο;

Αυτά είναι τα σενάρια που εξετάζουν τα στελέχη του ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης της άγριας δολοφονίας του επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο.

Τα δυο επικρατέστερα σενάρια, μοιάζουν να αλληλοσυγκρούονται καθώς οι απαγωγείς του 27χρονου επί μια ολόκληρη εβδομάδα δεν είχαν επικοινωνήσει με την οικογένεια του για να τους ζητήσουν λύτρα, ενώ από την άλλη, αντί να τον εκτελέσουν άμεσα, τον κράτησαν ζωντανό επί 6 ολόκληρες ημέρες, σε άγνωστο κρησφύγετο πριν τον εγκαταλείψουν σε ρέμα.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πως ο 27χρονος, ενδεχομένως να προσπάθησε να δραπετεύσει από τους τέσσερις δράστες, οι οποίοι τον πυροβόλησαν 9 φορές στην πλάτη, πιθανότατα για να τον ακινητοποιήσουν, ενώ όταν το κατάφεραν, του έδωσαν την χαριστική βολή στο κεφάλι.

Ο 27χρονος είχε «λευκό» ποινικό μητρώο, διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης εργαζομένων και προέρχεται από εύρωστη οικογένεια. Μάλιστα πληροφορίες τον θέλουν να είχε κληρονομήσει μεγάλο αριθμό ακινήτων με τις αρχές να εξετάζουν αν αυτή η περιουσία ήταν η αφορμή για την αρπαγή και δολοφονία του.