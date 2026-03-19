Νέα Μάκρη: Βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER με τη στιγμή των πυροβολισμών από Τούρκους μαφιόζους

Το DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών από Τούρκους μαφιόζους στη Νέα Μάκρη.

Στο βίντεο φαίνονται οι δράστες να ανοίγουν πυρ κατά ΙΧ στην λεωφόρο Μαραθώνος στη συμβολή με την οδό Πλαταιών αδιαφορώντας για τυχόν ανθρώπινες απώλειες αν χτυπήσουν περαστικούς.

Νέα Μάκρη: Το χρονικό

Οι τέσσερις δράστες που συνελήφθησαν μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διαμέρισμα στην Ακρόπολη και μια μονοκατοικία στη Ραφήνα, κινήθηκαν άνοιξαν πυρ κατά του αυτοκινήτου των μελών της «Ουμίτ Γιαλσίν», ενώ βρίσκονταν μέσα σε ένα γκρί Audi Limousine.

Οι «στόχοι», ηλικίας 48 και 33 ετών αντίστοιχα κατάφεραν να απομακρυνθούν από το σημείο και να εγκαταλείψουν το όχημα τους στη συμβολή των Λεωφόρων Αιολίδος και Διονύσου στην περιοχή του Διονύσου στην Νέα Μάκρη.

Όπως διαπιστώθηκε από τις πινακίδες που έφερε, το αυτοκίνητο ανήκει σε γυναίκα από την Τουρκία. Οι τρεις Τούρκοι μαφιόζοι, δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ, στη μέση του δρόμου, αδιαφορώντας για την ζωή πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο.

Τα στελέχη του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν ένα από τα θύματα, ο οποίος κατέθεσε πως «η επίθεση σε βάρος μου πιθανόν τα σχετίζεται με βεντέτα της οικογένειάς του με άλλη οικογένεια στην Τουρκία», θέλοντας ουσιαστικά να αποκρύψουν την αλήθεια από τους αστυνομικούς.

Οι τέσσερις Τούρκοι μαφιόζοι που συνελήφθησαν μετά τις επιχειρήσεις σε Ακρόπολη και Ραφήνα οδηγήθηκαν στην ασφάλεια.

Ένας μάλιστα εκ των συλληφθέντων αποδέχθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες και περιέγραψε λεπτομερώς τις κινήσεις τους.

Οι υπόλοιποι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους με την υπόθεση. Όπως διαπιστώθηκε είχαν απασχολήσει τις αρχές για κατοχή ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων, απείθεια, ενώ όλοι τους διέμεναν παράνομα στην χώρα.