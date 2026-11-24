Βίντεο ντοκουμέντο από την ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, νωρίς το πρωί της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου έφερε στο φως της δημοσιότητας το DEBATER.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στο κατάστημα, αλλά και σε τέσσερις γειτονικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το καφενείο άνηκε σε ιδιοκτήτη αλβανικής καταγωγής, ενώ στο ίδιο σημείο είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί την περσινή χρονιά.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό δύο δραστών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα προσέγγισαν το κατάστημα και αφού έσπασαν με μεταλλικό αντικείμενο την τζαμαρία, έριξαν μέσα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Οι άγνωστοι έχουν ενδεχομένως καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, στοιχείο που αναμένεται να αξιοποιηθεί στην προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσουν.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης και ο εκκωφαντικός θόρυβος ξύπνησαν ολόκληρη τη γειτονιά. Κάτοικος που μένει σε κοντινή απόσταση, ακριβώς πίσω από το κατάστημα, περιέγραψε στην κάμερα ότι το σπίτι της τραντάχτηκε ολόκληρο, σαν να έγινε σεισμός.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης.