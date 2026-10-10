Νέα Ιωνία: Έκλεβαν έργα τέχνης αξίας άνω των 200.000 ευρώ από ιστορικό εργοστάσιο γλυπτικής – Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 29 και 24 ετών, που κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές έργων τέχνης συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 200.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στη Νέα Ιωνία.

Οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) μέσα σε εργοστάσιο γλυπτικής, την ώρα που, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, αφαιρούσαν έργα τέχνης.

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Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει πέντε κλοπές μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, με την αξία των αφαιρεθέντων έργων να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Τους εντόπισαν μέσα στο εργοστάσιο γλυπτικής

Όλα συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης και έσπευσαν σε εργοστάσιο γλυπτικής στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Φτάνοντας στο σημείο, εντόπισαν τους δύο άνδρες εντός των εγκαταστάσεων, την ώρα που αφαιρούσαν έργα τέχνης, και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Το εργοστάσιο έχει χαρακτηριστεί μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι κλοπές σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις με αναγνωρισμένη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το εργοστάσιο γλυπτικής έχει χαρακτηριστεί μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής βιομηχανικού συγκροτήματος του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

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Η συγκεκριμένη ιδιότητα του χώρου προσδίδει στην υπόθεση και διάσταση προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πέντε κλοπές σε δύο εβδομάδες – Πάνω από 200.000 ευρώ η αξία των έργων

Η έρευνα συνεχίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας.

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Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι οι δύο κατηγορούμενοι προέβαιναν κατ’ εξακολούθηση σε κλοπές έργων τέχνης από τον συγκεκριμένο χώρο κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών, με την εκτιμώμενη αξία των έργων που είχαν αφαιρεθεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

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Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. δεν διευκρινίζει πόσα έργα τέχνης αφαιρέθηκαν συνολικά, ούτε εάν έχει ανακτηθεί το σύνολό τους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για:

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Διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας είχε εξιχνιάσει και υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε σπίτια της Αττικής τον περασμένο Ιούλιο, ενώ τον Μάρτιο είχε αποτρέψει κλοπή σε κατοικία της περιοχής.