Μια σοκαριστική υπόθεση έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το Αγρίνιο, σχετικά με την σεξουαλική εκμετάλλευση μιας 15χρονης από τους ίδιους τους γονείς της, με την εμπλοκή περισσότερων από δέκα ατόμων.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα ζευγάρι που διαμένει σε χωριό της περιοχής της Τριχωνίδας και φέρεται να εξέδιδε την ανήλικη κόρη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς της 15χρονης είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες για διαφορετική υπόθεση.

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Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών έχουν προσαχθεί περισσότερα από δέκα άτομα από την ευρύτερη περιοχή, ενώ κατόπιν εισαγγελικής εντολής έχουν ήδη εκτελεστεί επτά εντάλματα σύλληψης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, αναμένεται η έκδοση επιπλέον ενταλμάτων, με τον συνολικό αριθμό τους να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 15.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία από την Τετάρτη (25/11), ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε στην Πάτρα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα που να στοιχειοθετούν βιασμό, ενώ οι διώξεις αφορούν ασελγείς πράξεις.