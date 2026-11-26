Συνελήφθη σήμερα, Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου ο εκδότης της εφημερίδας Παραπολιτικά Γιάννης Κουρτάκης και άλλα δύο άτομα από αστυνομικούς για εμπλοκή στην υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το οποίο εκτελέστηκε από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

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Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αφορά παρατυπίες που μπορεί να έγιναν και να σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου. Και αυτό γιατί υπάρχουν θολά σημεία γύρω από τις διαδικασίες μέσω των οποίων ανατέθηκε σε εταιρεία η υλοποίηση του προγράμματος αλλά και οι οικονομικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά στο τίμημα που καταβλήθηκε για την προμήθεια των λεγόμενων «σπιτιών» ανακύκλωσης.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αθέμιτων παρεμβάσεων ή επιρροής, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με την επιλογή της εταιρείας για την εκτέλεση του έργου.