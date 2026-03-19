Νέα Ιωνία: Αστυνομικοί απέτρεψαν κλοπή σε οικία – Συνελήφθη ένας 33χρονος

Στη σύλληψη ενός 33χρονου στη Νέα Ιωνία προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Τρίτης 17/3.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης αναφορικά με άνδρα ο οποίος επιχειρούσε να διαρρήξει οικία στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα μετέβησαν στην εν λόγω οικία, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο τη στιγμή που επιχειρούσε να εισέλθει στο εσωτερικό της.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, όπου κατόπιν ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας ταυτοποιήθηκε ως δράστης σε ακόμα -3- περιπτώσεις κλοπών σε Νέα Ιωνία και Γλυφάδα, εκ των οποίων οι -2- διαπράχθηκαν την ίδια ημέρα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, συσκευή κινητού τηλεφώνου, συσκευασία κόλλας, κλειδιά και χρηματικό ποσό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.