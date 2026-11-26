Τουλάχιστον 30 στελέχη του ελληνικού FBI περιλαμβάνονται στην δικογραφία για το κύκλωμα με τις απάτες των εικονικών αποδείξεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ζημία για το Δημόσιο από την δράση των δύο κυκλωμάτων υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ έχει συλλάβει 21 άτομα.

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Η επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων έγινε στις 24 Νοεμβρίου σε Αττική, Ιωάννινα και Μυτιλήνη. Από τους 21 συλληφθέντες, οι 17 φέρονται να ήταν μέλη των δύο ομάδων, ανάμεσά τους και τα δύο πρόσωπα στα οποία αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Τρεις ακόμη αστυνομικοί και ένας υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 16 φερόμενα μέλη των ομάδων. Για απάτη σε βαθμό πλημμελήματος κατηγορούνται 1.309 ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι που, κατά την έρευνα, έκαναν χρήση των παραστατικών.

Πάνω από 173 κατοικίες – Ορισμένες χωρίς ρεύμα ή νερό

Η έρευνα άρχισε μετά από καταγγελίες για αποδείξεις που προσκόμιζαν αστυνομικοί σε υπηρεσιακές μετακινήσεις προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις Εσωτερικές Υποθέσεις, οι δύο ομάδες δρούσαν ανεξάρτητα και εξέδιδαν, μέσω εταιρειών και έναντι αμοιβής, αποδείξεις για διανυκτερεύσεις που δεν είχαν γίνει. Ακόμη και σε περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, τα παραστατικά εμφάνιζαν υψηλότερο κόστος από αυτό που είχε καταβληθεί.

Μόνο μέσω των εταιρειών της πρώτης ομάδας είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί πάνω από 173 κατοικίες, ορισμένες χωρίς ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση. Η εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε 2,84 εκατ. ευρώ για την πρώτη ομάδα και 9,52 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη. Τουλάχιστον 314.600 ευρώ συνδέονται με παραστατικά άλλων 11 εταιρειών.

Τα 418.270 ευρώ σε μετρητά και οι τέσσερις λογαριασμοί

Στις έρευνες κατασχέθηκαν 418.270 ευρώ σε μετρητά, από τα οποία 328.375 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι συλληφθείσας. Βρέθηκαν επίσης κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Για την προέλευση των χρημάτων σε τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο άνω των 2,4 εκατ. ευρώ ενημερώθηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.