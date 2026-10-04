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ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί – Συνελήφθη

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο πελάτης αντέδρασε όταν ενημερώθηκε ότι δεν λειτουργούσε το POS.

Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί – Συνελήφθη
DEBATER NEWSROOM

Επίθεση από 35χρονο πελάτη κατήγγειλε 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία, τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας τη δάγκωσε στο πρόσωπο, προκαλώντας αποκοπή του αυτιού της.

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Η διαφωνία για την πληρωμή

Η επίθεση φέρεται να ακολούθησε λογομαχία για τον τρόπο πληρωμής της διαδρομής.

Όπως κατήγγειλε η οδηγός, όταν ενημέρωσε τον πελάτη ότι το POS δεν λειτουργούσε, εκείνος άρχισε να την απειλεί και στη συνέχεια της επιτέθηκε.

Στο νοσοκομείο η οδηγός – Συνελήφθη ο 35χρονος

Η 54χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο 35χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

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Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ενεργοποιήθηκε το Copernicus για τη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε το αίτημα της Πολιτικής Προστασίας. Αναμένονται χάρτες και δεδομένα από δορυφορικές εικόνες για την υποστήριξη των φορέων που διαχειρίζονται τις συνέπειες της κακοκαιρίας.