Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί – Συνελήφθη
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο πελάτης αντέδρασε όταν ενημερώθηκε ότι δεν λειτουργούσε το POS.
Επίθεση από 35χρονο πελάτη κατήγγειλε 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία, τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας τη δάγκωσε στο πρόσωπο, προκαλώντας αποκοπή του αυτιού της.
Η διαφωνία για την πληρωμή
Η επίθεση φέρεται να ακολούθησε λογομαχία για τον τρόπο πληρωμής της διαδρομής.
Όπως κατήγγειλε η οδηγός, όταν ενημέρωσε τον πελάτη ότι το POS δεν λειτουργούσε, εκείνος άρχισε να την απειλεί και στη συνέχεια της επιτέθηκε.
Στο νοσοκομείο η οδηγός – Συνελήφθη ο 35χρονος
Η 54χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ο 35χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.
πηγή στην Google
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