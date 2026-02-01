Νέα Ιωνία: 20χρονη συνελήφθη επ’ αυτοφώρω – Κρύφτηκε σε ντουλάπα μετά από κλοπή κοσμημάτων

Συνελήφθη μία 20χρονη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ το μεσημέρι του Σαββάτου (31/01) στη Νέα Ιωνία, όταν την εντόπισαν να διαπράττει ληστεία μέσα σε οικία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η νεαρή γυναίκα είχε εισβάλει στο σπίτι μέσω ανασφάλιστης πόρτας, ενώ οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν σε άλλους χώρους του σπιτιού. Η 20χρονη αφαίρεσε κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, ωστόσο, όταν έγινε αντιληπτή, κρύφτηκε σε μία ντουλάπα.

Όταν οι ιδιοκτήτες την εντόπισαν, εκείνη προσπάθησε να διαφύγει απειλώντας με μαχαίρι. Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο, την ακινητοποίησε και την συνέλαβε. Στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για ληστρική κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη είχε στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασία.