Εξαφανίστηκε 12χρονος στη Νέα Ιωνία

Ένας 12χρονος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Νέα Ιωνία στις 30 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για τον HUSSEIN (ον.) ALSHEH (επ.), συριακής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και δημοσιοποίησε τα στοιχεία του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Ο HUSSEIN έχει ύψος 1,30 μ., κανονικό βάρος, καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρη ζακέτα με κουκούλα και γκρι ανοιχτόχρωμη φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.