Νέα ίχνη της 16χρονης Λόρας: Την εντόπισαν ανήλικοι στου Ζωγράφου – Στίγμα του Wi-Fi της βρέθηκε στην Ομόνοια (βίντεο)

Εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα η 16χρονη Λόρα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την Πάτρα στις 8/1.

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι εντατικές και έχουν επικεντρωθεί στην Αττική, όπου ήρθε από την Πάτρα. Κάμερες ασφαλείας την έχουν “πιάσει” τόσο στου Ζωγράφου όσο και στην Ομόνοια, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός της. Μάλιστα, οι Αρχές εκτιμούν ότι κάποιος ή κάποιοι τη βοηθούν και τη φιλοξενούν σε σπίτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αργά το απόγευμα της Τρίτης 13/1, ανήλικοι εντόπισαν τη 16χρονη στην περιοχή του Ζωγράφου. Ωστόσο, όταν την πλησίασαν και τη ρώτησαν αν είναι αυτή που αναζητούν οι αστυνομικές αρχές, η 16χρονη κρατώντας στα χέρια της δύο σακούλες σούπερ μάρκετ άρχισε να τρέχει.

Επίσης, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, χθες αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί, το Wi-Fi του κινητού της εντοπίστηκε σε καφετέρια γύρω από την περιοχή της Ομόνοιας, όπου υπάρχουν πολλά ενεχυροδανειστήρια. Έτσι, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι μπορεί να προσπάθησε να εκποιήσει για τρίτη φορά κοσμήματα που έχει στη διάθεσή της.

Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν πώς πλέον είναι θέμα χρόνου να βρεθεί το ανήλικο κορίτσι, το οποίο φαίνεται να κινείται στην περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσα.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τόσο τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όσο και η μαρτυρία του οδηγού ταξί που τη μετέφερε από την Πάτρα στην Αθήνα.

Βίντεο του DEBATER δείχνει την ανήλικη να περπατά έξω από φαρμακείο στου Ζωγράφου, φορώντας μαύρα ρούχα και καπέλο.

Σε άλλο βίντεο του STAR, φαίνεται η ανήλικη να ψωνίζει σε μίνι μάρκετ στο Γουδί κοντά στο νοσοκομείο Παίδων, λίγη ώρα από την άφιξή της στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι εκεί κοντά βρέθηκε και η τσάντα της.