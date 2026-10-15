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Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος μόλις 8 μηνών – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Το βρέφος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος μόλις 8 μηνών – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κέρκυρα το απόγευμα της Πέμπτης (15/10), καθώς ένα βρέφος μόλις οκτώ μηνών μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για το περιστατικό και ασθενοφόρο παρέλαβε το βρέφος, μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο.

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Παρά την άμεση κινητοποίηση, κατά την άφιξή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα διαπιστώθηκε ότι το παιδί ήταν νεκρό.

Αναζητούνται τα αίτια του θανάτου

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για το τι προηγήθηκε της διακομιδής του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται και αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

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