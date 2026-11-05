Παγκόσμια εβδομάδα μητρικού θηλασμού: Τα οφέλη για το μωρό και τη μαμά 

Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο της μητέρας προς το νεογέννητο της. Το μητρικό γάλα άλλωστε είναι η μόνη τροφή που χρειάζεται το βρέφος μετά τη γέννηση του, ωστόσο παρ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών γνωρίζει τα τεράστια οφέλη του θηλασμού οι έρευνες δείχνουν πως λιγότερο από το 50% των γυναικών θηλάζουν έως τους 6 μήνες.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού που στη χώρα μας γιορτάζεται από την 1 έως την 7 Νοεμβρίου είναι , «Μητρικός Θηλασμός για ένα Βιώσιμο Ξεκίνημα στην Ζωή: Ενισχύουμε όσα αποδίδουν!»(Breastfeeding for a Sustainable Start in Life: Strengthen What Works) και αναδεικνύει την σημασία της ενίσχυσης των πρακτικών υποστήριξης του θηλασμού, μέσα από την καθοδήγηση των επαγγελματιών υγείας, την στήριξη της οικογένειας και την διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών στους χώρους εργασίας, προς όφελος της υγείας της μητέρας και του βρέφους.

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Ο μητρικός θηλασμός είναι ένα μοναδικό συναίσθημα που ταυτόχρονα προσφέρει πολλαπλά οφέλη, τόσο για το βρέφος όσο και για τη μητέρα.

Τα οφέλη για το μωρό

-Το μητρικό γάλα προσφέρει στο βρέφος αντισώματα σε μια περίοδο μάλιστα που δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα το ανοσοποιητικό του σύστημα. Έτσι το μωρό προφυλάσσεται από λοιμώξεις, ενώ δημιουργείται μια ασπίδα του οργανισμού για τα επόμενα χρόνια.

-Τα ένζυμα του μητρικού γάλακτος διευκολύνουν την πέψη και οδηγούν σε καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών.

-Το μωρό που έχει θηλάσει εμφανίζει μικρότερες πιθανότητες να γίνει υπέρβαρο.

-Ο μητρικός θηλασμός προστατεύει το παιδί από διαβήτη, αλλεργίες και άσθμα.

-Μειώνεται το ενδεχόμενο του συνδρόμου του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.

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Τα οφέλη για τη μητέρα

-Μέσω του μητρικού θηλασμού η μητέρα αναπτύσσει μια δυνατή συναισθηματική σχέση με το μωρό της, αξιοποιώντας τον χρόνο που το θηλάζει για να μάθει τις αντιδράσεις του αλλά και να παίξει μαζί του.

-Τη βοηθά να χάσει πιο εύκολα τα κιλά της εγκυμοσύνης, χάρη στις περισσότερες θερμίδες που καταναλώνει για την παραγωγή γάλακτος. Είναι ενδεικτικό ότι για την παραγωγή γάλακτος η γυναίκα καταναλώνει το 25% της ενέργειάς της.

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-Μια γυναίκα που θηλάζει τουλάχιστον για 12 μήνες έχει μειωμένες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

—Ο μητρικός θηλασμός είναι δωρεάν και το γάλα πάντα την κατάλληλη θερμοκρασία.