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Ελευθερία Σιφναίου: Έφυγε από τη ζωή το γνωστό μοντέλο – Είχε αναδειχθεί Europe Face of the Year

η δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η στενή της φίλη, Άντζελα Τράνταλη

Ελευθερία Σιφναίου: Έφυγε από τη ζωή το γνωστό μοντέλο – Είχε αναδειχθεί Europe Face of the Year
DEBATER NEWSROOM

Η Ελευθερία Σιφναίου έφυγε από τη ζωή προκαλώντας θλίψη σε όλους όσους την γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της, καθώς και στον χώρο της μόδας που είχε αφήσει το δικό της στίγμα. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η στενή της φίλη, Άντζελα Τράνταλη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. Μαζί με μια κοινή τους φωτογραφία μοιράστηκε αναμνήσεις από τα χρόνια της γνωριμίας τους, τις διακοπές, τις εξόδους και τις στιγμές που είχαν περάσει μαζί.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“….Γνωριστηκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπες , βγαίναμε τα βράδια , χορεύαμε και γελάγαμε πολύ …
Πάντα γελάγαμε πολύ … Μου εστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε … Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες …Σου έστειλα μήνυμα <όλα οκ κορίτσι ;>
Δεν είπες τίποτα σε κανέναν …
Απίστευτη. Απίστευτο”, έγραψε χαρακτηριστικά.

Η πορεία στον χώρο της μόδας

Η Ελευθερία Σιφναίου γεννήθηκε στην Αθήνα και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα στο μόντελινγκ στο Μιλάνο, όπου είχε βρεθεί για σπουδές στο σχέδιο μόδας. Το 2002 αποτέλεσε σημαντική χρονιά για την ίδια, καθώς απέσπασε τον τίτλο “Europe Face of the Year” αποκτώντας μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στον χώρο. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας συνεργάστηκε με γνωστούς Έλληνες δημιουργούς, μεταξύ των οποίων ο Λάκης Γαβαλάς και ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Ωστόσο, η επαγγελματική της διαδρομή δεν περιορίστηκε στις φωτογραφίσεις και τις επιδείξεις μόδας. Είχε ασχοληθεί επίσης με το marketing, το management και τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων.

Η απομάκρυνση από τις πασαρέλες και η αγάπη για την κεραμική

Με το πέρασμα των χρόνων, η Ελευθερία Σιφναίου επέλεξε να αφήσει πίσω της τον κόσμο του μόντελινγκ και να ακολουθήσει διαφορετικές δημιουργικές κατευθύνσεις. Η κεραμική εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αγάπες της. Ασχολήθηκε ενεργά με την κατασκευή κεραμικών αντικειμένων και παρουσίασε έργα της σε καλλιτεχνικές εκθέσεις, μεταξύ άλλων και στο εξωτερικό. Παράλληλα, είχε δημιουργήσει το δικό της εγχείρημα, το «Passion Fruit», με χειροποίητες κατασκευές και διακοσμητικές δημιουργίες για γάμους και βαφτίσεις. Η ζωή της συνδύασε διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές, από τις διεθνείς πασαρέλες μέχρι την καλλιτεχνική δημιουργία, αφήνοντας πίσω της ανθρώπους που τη θυμούνται με αγάπη.

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