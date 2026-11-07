Καιρός σήμερα: Βροχές, ομίχλες και χιόνια στα ορεινά – Πού θα φτάσουν τα 7 μποφόρ

Με τοπικές βροχές, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο, ομίχλες και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά κυλά ο καιρός σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και του meteo.gr.

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα πυκνώνουν, ενώ τα φαινόμενα θα είναι γενικά ασθενή και περιορισμένης έκτασης.

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Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ το meteo προβλέπει μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 12 με 13 βαθμούς.

Καιρός: Πού θα σημειωθούν βροχές σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αυξημένες κατά τόπους νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών αναμένονται:

Στο Ιόνιο.

Στην κεντρική Μακεδονία.

Στην ανατολική Θεσσαλία.

Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν στα δυτικά ηπειρωτικά.

Από την πλευρά του, το meteo.gr προβλέπει ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια.

Λίγο περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στη Μαγνησία, στη βόρεια Εύβοια και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται γενικευμένες ισχυρές βροχοπτώσεις.

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Χιόνια στα ορεινά πάνω από τα 1.500–1.600 μέτρα

Το meteo.gr προβλέπει και ασθενείς, παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Τα χιόνια αναμένεται να εντοπίζονται σε μεγάλα υψόμετρα, ενδεικτικά πάνω από τα 1.500–1.600 μέτρα, και δεν αφορούν κατοικημένες περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου.

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Παράλληλα, τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί σε περιοχές όπου η ορατότητα είναι μειωμένη.

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Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η έντασή τους θα κυμανθεί από 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ.

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Το meteo.gr προβλέπει βόρειους ανέμους 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, με το meteo να προβλέπει σταδιακή ενίσχυση έως τα 5 μποφόρ.

Στην περιοχή των Κυθήρων, μετά το μεσημέρι, αναμένονται βορειοανατολικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Πού θα φτάσει ο υδράργυρος

Η ΕΜΥ δεν προβλέπει αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, ενώ το meteo.gr εκτιμά ότι θα σημειωθεί μικρή περαιτέρω πτώση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν:

Βόρεια Ελλάδα: 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Υπόλοιπη χώρα: 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Δυτική Ελλάδα, Κρήτη και Δωδεκάνησα: Τοπικά 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το meteo.gr, οι θερμοκρασίες ανά περιοχή θα κυμανθούν ως εξής: Περιοχή Θερμοκρασία Δυτική Μακεδονία 0 έως 9–11°C Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 2 έως 12–14°C Ήπειρος και Θεσσαλία 4 έως 16°C Υπόλοιπα ηπειρωτικά 6 έως 14–16°C Επτάνησα 8 έως 17–18°C Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 8 έως 14–15°C Υπόλοιπο Αιγαίο και Κρήτη 10 έως 18–20°C

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος μπορεί να υποχωρήσει κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική: Έως 15 βαθμούς και βοριάδες

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14–15 βαθμούς Κελσίου.

Δεν προβλέπονται γενικευμένα έντονα φαινόμενα στην περιοχή.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη: Ομίχλες το πρωί και έως 13 βαθμούς

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ μετά το μεσημέρι θα γίνουν ασθενείς και μεταβλητοί.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 7 έως 12–13 βαθμούς Κελσίου.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη θα είναι οι χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες και η πιθανότητα περιορισμένης ορατότητας λόγω ομίχλης.