Νέα Φιλαδέλφεια: Καρέ καρέ η δράση της συμμορίας που έσκαγε λάστιχα για να κλέψει αυτοκίνητα – Βίντεο ντοκουμέντα του DEBATER

Εξαρθρώθηκε μια εγκληματική ομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία διέπραττε κλοπές χρηματικών ποσών από οχήματα σε περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (05/02), στη Νέα Φιλαδέλφεια συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ένας 19χρονος, ένας 33χρονος και μία 50χρονη, όπου σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δράση τους

Αρχικά, οι τρεις κατηγορούμενοι ενοικίαζαν το «επιχειρησιακό» τους όχημα από εταιρεία ενοικιάσεων, χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας. Στη συνέχεια, κινούνταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπου παρακολουθούσαν πολίτες που εισέρχονταν σε τραπεζικά υποκαταστήματα, με σκοπό να εντοπίσουν τα θύματά τους.

Μόλις πολίτες έβγαιναν από τα τραπεζικά καταστήματα έχοντας πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων και επέβαιναν στο όχημά τους, οι δράστες τους ακολουθούσαν με το «επιχειρησιακό» τους όχημα. Εκμεταλλευόμενοι στιγμές ακινητοποίησης, όπως σε φανάρια ή σύντομες στάσεις, προκαλούσαν ζημιά σε ένα από τα ελαστικά του οχήματος των θυμάτων.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν τη φθορά και σταματούσαν για να ελέγξουν, οι δράστες πλησίαζαν και, με την τεχνική της απόσπασης της προσοχής, αφαιρούσαν τα χρήματα από το εσωτερικό των οχημάτων.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις κλοπών, με τους δράστες να αποκομίζουν χρηματικό ποσό άνω των 100.000 ευρώ.

Επίσης στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το χρηματικό ποσό των 545 ευρώ, 3 κατσαβίδια, 3- κινητά τηλέφωνα, πτυσσόμενο μαχαίρι και ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίαση της εγκληματικής τους δράσης.