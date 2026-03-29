Νάξος: Βρέθηκαν οστά στη Μικρή Βίγλα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου 28/3 καθώς εντοπίστηκαν οστά στη θαλάσσια περιοχή «Μικρή Βίγλα» στη Νάξο.

Σύμφωνα με το Cyclades24.gr άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Νάξου, τα οποία εντόπισαν και περισυνέλεξαν τμήματα οστών από την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ευρήματα πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Νάξου.