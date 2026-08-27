Κόνιτσα: Επιχείρηση διάσωσης 58χρονης πεζοπόρου κοντά στη Μονή Στομίου

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 58χρονη πεζοπόρο, η οποία τραυματίστηκε κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Στομίου, στη Δημοτική Ενότητα Κόνιτσας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30 της 27ης Αυγούστου 2026.

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Τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 58χρονη τραυματίστηκε στο κάτω άκρο κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την τραυματισμένη γυναίκα, την τοποθέτησαν σε φορείο και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγες ώρες μετά την πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.