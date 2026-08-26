Θλίψη για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τη Ζέτα Μακρυπούλια – Έφυγε η αγαπημένη τους Ζάννη

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του σκυλίτσα, Ζάννη, η οποία υπήρξε επί χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποχαιρέτησε την τετράποδη σύντροφό του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες από την κοινή τους πορεία.

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Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης χαρακτήρισε τη Ζάννη ως το ωραιότερο δώρο που του πρόσφερε η ζωή και αναφέρθηκε στα μαθήματα δύναμης, αφοσίωσης και ανιδιοτελούς αγάπης που πήρε από εκείνη.

«Ξεκουράσου, όμορφή μου. Μου λείπεις, άγγελέ μου», έγραψε στο τέλος του αποχαιρετισμού του.

Την κράτησαν στην αγκαλιά τους μέχρι το τέλος

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η αναφορά του τραγουδιστή στις τελευταίες στιγμές της Ζάννης.

Όπως περιέγραψε, οι άνθρωποι που τη φρόντιζαν βρίσκονταν στο πλευρό της, τη φίλησαν και την κράτησαν σφιχτά στην αγκαλιά τους μέχρι τη στιγμή που έκλεισε για πάντα τα μάτια της.

Στο μήνυμά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα τους χάρισε η αγαπημένη σκυλίτσα, τονίζοντας ότι η σκέψη του βρίσκεται περισσότερο από ποτέ κοντά της.

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Η Ζάννη μπήκε στη ζωή τους στην Εύβοια

Η Ζάννη ήταν ένα αδέσποτο σκυλάκι που είχαν συναντήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Ζέτα Μακρυπούλια έξω από μια ταβέρνα στην Εύβοια.

Η παρουσιάστρια είχε περιγράψει παλαιότερα ως «καρμική» τη γνωριμία τους. Παρότι μέχρι τότε δεν ήταν εξοικειωμένη με την παρουσία ζώου μέσα στο σπίτι, η Ζάννη κατάφερε να της δημιουργήσει ένα συναίσθημα αγάπης που, όπως είχε εξομολογηθεί, δεν είχε νιώσει ξανά.

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Screenshot (Ζέτα Μακρυπούλα – Instagram)

Η απόφαση για την υιοθεσία της πάρθηκε εκείνη τη στιγμή και το αδέσποτο σκυλάκι απέκτησε ένα ασφαλές σπίτι και δύο ανθρώπους που το αγάπησαν βαθιά.

Η περιπέτεια της υγείας της

Πριν από αρκετά χρόνια, η Ζάννη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, μετά την οποία δεν κατάφερε να περπατήσει ξανά.

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Η αναπηρία της, ωστόσο, δεν την εμπόδισε να συνεχίσει να χαίρεται τη ζωή. Με τη βοήθεια ειδικού αμαξιδίου απέκτησε ξανά τη δυνατότητα να κινείται, να κάνει βόλτες και να συνοδεύει τους ανθρώπους της στα ταξίδια τους.

Αυτή ακριβώς τη δύναμη θέλησε να αναδείξει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον αποχαιρετισμό του: την ικανότητα της Ζάννης να απολαμβάνει τη ζωή, ακόμη και όταν εκείνη δεν της είχε χαρίσει τα πάντα.

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Η κοινή φροντίδα μετά τον χωρισμό

Μετά τον χωρισμό τους, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Ζέτα Μακρυπούλια δεν έπαψαν να φροντίζουν από κοινού τη Ζάννη.

Η παρουσιάστρια είχε αναφέρει ότι διατήρησαν κοινή επιμέλεια της σκυλίτσας, η οποία εξακολούθησε να αποτελεί έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσά τους και ένα αγαπημένο μέλος της ζωής και των δύο.

Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά και αμέτρητες αναμνήσεις από μια σχέση γεμάτη φροντίδα, αφοσίωση και αγάπη χωρίς όρους.