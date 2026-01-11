“Ναι” της κυβέρνησης στις δύο συναντήσεις που ζήτησαν οι αγρότες – Πότε θα πραγματοποιηθούν

Η αντίστροφη μέτρηση για την συνάντηση της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των αγροτών ξεκίνησε από το Σάββατο το απόγευμα μετά την απόφαση των μπλόκων να προσχωρήσουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση, στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αγρότες και κτηνοτρόφους. Όμως, η αδυναμία των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων να καταλήξουν σε πρόσωπα κοινής αποδοχής οδήγησε την κυβέρνηση στην αποδοχή του αιτήματος για δύο συναντήσεις προκειμένου να προχωρήσει ο διάλογος.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο Κώστας Τσιάρας ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν».

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων ζήτησαν το Σάββατο (10/1) να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις με τον κ. Μητσοτάκη, η πρώτη με τους εκπροσώπους των αγροτών και η δεύτερη με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

Για τις 13:00 το μεσημέρι “κλείδωσε” η συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό οι αγρότες θα θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους και ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται χαλάρωση των κινητοποιήσεων.